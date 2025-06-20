Психолог объяснил, что делает отношения токсичными

Психолог объяснила, что делает отношения токсичными
Этому способствует любое проявление насилия.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.
«На самом деле конфликты, разногласия, непонимание, столкновения, нарушение границ — это то, что в отношениях присутствует всегда. Что делает отношения на самом деле токсичными? Любое насилие. Вербальное, невербальное, физическое и так далее. Это делает отношения токсичными. Но и в токсичных отношениях люди по-разному себя чувствуют. Есть люди, у которых выработана высокая толерантность к агрессии и к насилию. Когда они входят в отношения с человеком с абьюзивными свойствами личности, то один человек от этого будет разрушаться, а другой нет. Всё очень индивидуально».
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