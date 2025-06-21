Эксперт сравнила получение профессии психолога с работой в эскорте

Речь идёт о курсах, которые выдают дипломы «за три месяца».

Люди выбирают этот путь не для помощи людям, а ради быстрого заработка. Необходим закон для регулирования сферы. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Зара Арутюнян.

«Профильное образование сейчас раздаёт кто попало за три месяца. Откройте интернет, постоянно эта реклама, чтобы стать психологом, тебе дадут корочку. Они все аффилированы каким-то вузами, вузы раздают лицензии, дают пользоваться и так далее. То есть там авгиевы конюшни, которые, я думаю, будет очень сложно чистить. Лучше начинать, но как? Я хочу, чтобы это было, но не понимаю, как это организовать. Ты высшее образование дал человеку, он всё знает, а вот он аморальный. У него идея, он приходит в профессию, мне часто говорят: «Как выйти на большую воронку продаж?» Люди пришли за этим, потому что это богато, это дорого, это короткие деньги. Три месяца — это почти как у эскортницы, и тебе дают корешок и пожалуйста. Поэтому сложно, потому что мораль ты не зашьёшь в законодательство. А если нет морали и люди за деньги, то что даёт психологическое образование, если быть совсем циничными: оно даёт тебе понимание всех кнопок людей. Если ты туда пришёл с такими намерениями, то ты во благо себе это будешь использовать, а не во благо людям».

Ранее врач заявил о необходимости ужесточения регламентации деятельности психологов. В сфере наблюдается «дикий сумбур» из-за большого числа неквалифицированных специалистов. Заниматься консультациями должны люди, имеющие сертификацию и высшее образование. Такое мнение в эфире с радиостанцией «Говорит Москва» выразил академик Российской академии медико-технических наук, психотерапевт Александр Теслер.