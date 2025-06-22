Якушев назвал День памяти и скорби одной из самых трагичных дат для РФ

«Без объявления войны» В предрассветные часы 22 июня 1941 года, нарушив пакт о ненападении, войска нацистской Германии и ее союзников внезапно вторглись на территорию Советского Союза. Без предупреждения фашисты бросили против СССР сотни тысяч солдат, тысячи самолетов и танков. Первые удары были нанесены по приграничным городам и военным объектам. Этот день стал поворотным моментом не только для советского народа, но и для всей мировой истории. Начало Великой Отечественной войны положило начало четырем годам беспрецедентной жертвенности, страданий и героизма. Эстафета памяти Памятные мероприятия в этот день проходят по всей стране. Особое внимание уделяется участию молодежи. Молодые люди становятся одной из ключевых движущих сил акций памяти. Благодаря таким организациям, как «Движение первых», «Юнармия» и «Волонтеры Победы», десятки тысяч школьников и студентов принимают участие в торжественных шествиях, возложении цветов к мемориалам, чтении стихов и песен военных лет, а также в других патриотических инициативах. Их активность показывает, что память о подвиге советского народа живет в сердцах нового поколения, которое считает своим долгом сохранить историческую правду и почтить память тех, кто ценой жизни защитил Родину. Противостоять экзистенциальным угрозам Политолог Павел Данилин в беседе с «ФедералПресс» подчеркнул, что День памяти и скорби имеет особую важность сегодня. «Это один из самых значимых дней в нашем календаре. Особенно важно помнить о нем сейчас, когда мы снова вынуждены противостоять идеологии нацизма и экзистенциальным угрозам. Наше поколение столкнулось с новыми вызовами, которые требуют мужества, единства и готовности защищать свою родную землю. Как и в годы Великой Отечественной, мы стоим на защите наших ценностей, нашего права на существование и независимость», – указал эксперт. По его словам, нынешняя ситуация напоминает, что история повторяется. Он отметил, что в ряде стран восстанавливаются идеи расового превосходства, а родственные связи и общая память забываются. «Но наш народ уже доказывал, что способен преодолеть любую угрозу. И сегодня мы вновь это доказываем – не только Западу, но и тем, кто был обманут и разобщен. Эти события формируют новое поколение, которому предстоит осознать важность памяти и ответственности перед будущими поколениями», – подчеркнул собеседник «ФедералПресс». Тяжелое бремя ответственности Член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев также высказал свое мнение о значении этого дня. «День памяти и скорби – это дань уважения всем тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Это часть нашей национальной памяти, которая должна жить в каждом поколении», – указал Григорьев. Он обратил внимание на параллели между событиями 1941 года и современностью. «Сегодня, когда Россия ведет специальную военную операцию по защите русскоязычного населения, прекращению геноцида и демилитаризации Украины, эти параллели очевидны. Тогда мы спасали мир от фашизма, теперь – от новых проявлений этой идеологии. Именно наш народ, как и тогда, берет на себя тяжелое бремя ответственности. И те, кто сегодня стоит на передовой, продолжают дело своих дедов и прадедов. Это единая линия героизма и самопожертвования ради мира и справедливости», – подчеркнул общественник. Фото: архив Минобороны РФ / mil.ru