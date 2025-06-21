Кому-то квартира, а кому-то роза в целлофане: когда мужчины щедры в отношениях

Для многих людей подарки являются одним из «языков любви». Презенты помогают выразить заботу и внимание любимому человеку, а также дают возможность порадовать его. В ухаживаниях за женщинами мужчины часто дарят подарки по поводу и без. Однако одним представительницам прекрасного пола достаются щедрые и дорогостоящие презенты, а другим — условная розочка в целлофане. Почему так происходит и как мужчина может быть в одних отношениях щедрым, а в других — скупым, «Вечерней Москве» рассказал психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

© Вечерняя Москва

По его словам, у этого явления может быть несколько причин, главная из которых — само отношение мужчины к женщине.

Оно всегда избирательно. Если мужчина проявляет большую активность, женщина в большей степени заинтересована, и он готов больше инвестировать в эти отношения, — объяснил эксперт.

Фактически мужчина вкладывается в эту связь, а внимание выражает в самих подарках, их количестве и стоимости.

Если же отношение к женщине менее значимое, то, соответственно, это влияет и на степень внимания, уделяемую ей. Она отражается в подарках, которые мужчина готов и может себе позволить презентовать своей избраннице, — указал психолог.

Отсюда вытекает и другой аспект поведения мужчины: в одних отношениях он может быть щедрым и заваливать женщину подарками, а в других — быть скупым и считать каждую потраченную копейку.

Это определяется эмоциональным фактором. Если в одних отношениях мужчина сильнее влюблен, испытывает больше страсти, больше эмоций, партнерша для него очень дорога, то он ведет себя более активно, — считает психотерапевт.

Соответственно, когда отношения в паре более спокойные, менее эмоциональные, то мужчина вкладывается в отношения все меньше, заключил Вилков.

Подарок — это возможность позаботиться о своем близком человеке, подарить ему приятные эмоции и выразить свои чувства. Но не всегда презенты бывают удачными. Какие подарки придутся по душе любимым, а от каких лучше отказаться, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Андрея Зберовского.