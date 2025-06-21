Почему одинокие люди стремятся к «бесконечному потреблению»

Они стараются сделать свою жизнь более комфортной.

Эти персоны способны продавать различные услуги, в том числе «успешный успех». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Зара Арутюнян.

«Одинокой женщине можно гораздо больше всего продать, например, вечную молодость, вечную красоту, заботу о себе, успешный успех, фитнес, танцы, пианино, отдых, отпуск и так далее. Она не занята ничем, она зарабатывает дофига денег, и у неё серьёзных забот нет. Человек, у которого есть несколько детей, не может так безрассудно тратить деньги. Структура потребления сильно меняется у одинокого человека, у которого всё есть, он будет всё время потреблять. Ему нравится общество потребления как жизнь, как бесконечное потребление, улучшение качества жизни на ещё более комфортное».

Ранее эксперт сравнила ускоренное получение профессии психолога с работой в эскорте. Речь идёт о курсах, которые выдают дипломы «за три месяца». Люди выбирают этот путь не для помощи людям, а ради быстрого заработка. Необходим закон для регулирования сферы.