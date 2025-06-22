Как найти свое хобби и почему так сложно выбрать что-то одно

Больше половины россиян не имеют хобби, при этом около 17 процентов периодически пробуют новые занятия, но не могут остановиться на чем-то одном. Такие данные получила в ходе исследований компания AliExpress СНГ. «Вечерняя Москва» решила разобраться: о чем говорит подобная статистика.

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Для того чтобы понять, а как вообще в нашей жизни появилось такое понятие, как хобби, придется совершить небольшое путешествие в далекое. По словам историка, члена Российского общества «Знание» Юлии Шуваловой, появление этого термина уходит корнями в средневековую Англию, где слово hobyn изначально обозначало небольшую лошадь.

«К XVI веку выражение hobby-horse стало названием детской игрушки — лошадки на палке, с которой малыши играли на праздниках. Взрослые тоже использовали эти предметы в ритуальных танцах и традиционных шествиях, — объясняет Юлия Шувалова. — Для взрослого человека это была метафора — возможность "оседлать своего конька", то есть заняться любимым занятием. Постепенно выражение riding a hobby-horse приобрело переносное значение — делать что-то ради удовольствия, а не практической пользы».

Когда-то было так

Интересно отметить, что при этом отношение к хобби в допромышленную эпоху было преимущественно негативным. Свободное время считалось греховным, его следовало посвящать молитве или труду. Даже аристократия, хотя и позволяла себе, например, ту же охоту, рассматривала это занятие скорее как сословную привилегию, нежели как увлечение. Ситуация начала меняться лишь в XIX веке благодаря промышленной революции.

«Сокращение рабочего дня и появление свободного времени создали совершенно новые социальные реалии, — рассказывает историк. — С того момента досуг перестал быть просто отдыхом, вместо этого он превратился в способ "реанимации" человека после изнурительного труда».

При этом хобби как занятие для души поначалу не было доступно низшим слоям общества, да и далеко не все их представители могли себе это позволить.

«Долгое время такому досугу посвящали себя аристократы и верхушка среднего класса, и лишь по мере развития общественной мысли потребность иметь хобби распространилась на другие слои населения», — отмечает Юлия.

Со временем разные социальные слои выработали и свои характерные увлечения. Так, аристократия культивировала охоту и коллекционирование произведений искусства. Буржуазия увлеклась научными экспериментами, фотографией и садоводством. Рабочий класс предпочитал массовые и доступные виды досуга — футбол, рыбалку, хоровое пение.

«Такие занятия, как садоводство и музицирование, считались делами благородными, достойными настоящего джентльмена, ведь требовали специальных знаний, больших средств и свободного времени. Все это изначально было доступно только высшим сословиям, однако и средний класс постепенно перенимал эти увлечения, так как стремился развиваться и даже родниться с дворянством. Или во всяком случае ощущать себя привилегированным классом, даже еще не будучи таковым, — считает эксперт. — В свою очередь рабочие выбирали спорт и коллективные формы отдыха. При этом профсоюзы активно поддерживали такие увлечения, видя в них способ сплочения людей».

Особенно интересна история трансформации женских хобби. Так, в викторианскую эпоху благотворительность, ботаника и рисование стали для женщин из среднего класса способом заявить о себе. Эти занятия позволяли им хоть ненадолго вырваться из роли «домашнего ангела», которого не видно и не слышно окружающим.

«Женщины получали деньги от отцов или мужей, чаще всего в виде ежегодного пособия. Что касается хобби, то прекрасные дамы того времени выбирали те занятия, которые традиционно считались подобающими для женщин высшего сословия. С ростом достатка среднего класса эти, прежде аристократические, увлечения стали доступны и даже рекомендованы буржуазии, — подмечает Юлия Шувалова. — В этом просматривался и воспитательный момент: таким образом средний класс культурно и интеллектуально приближался к аристократии и монаршим особам, которые также занимались рукоделием, делали пожертвования и так далее. Благотворительность продолжала традиции помощи бедным, сложившиеся еще в средние века и эпоху возрождения, и воспринималась как типично женское занятие. Ботаника, например, часто сочеталась с рисованием, и многие иллюстрированные альбомы создавались именно женщинами».

Как утверждает эксперт, похожие тенденции в области хобби и досуга наблюдались и в России. Интерес к истории допетровской Руси постепенно привел к развитию русского антикварного движения: коллекционированию и изучению письменных документов и материальной культуры, поиску и восстановлению старинных книг и икон, собиранию фольклора, археологическим изысканиям и многому другому.

«Большую роль во второй половине XIX века в этом сыграли представители купеческих и промышленных семейств. Интерес к "заморским" видам досуга не угасал, а, наоборот, был распространен среди знати, — комментирует историк. — Женщины — аристократки, купчихи, жены и дочери промышленников — занимались устройством богаделен, попечительством, открывали больницы и школы для детей. Так, к началу XX века по всей России существовало более 40 благотворительных женских организаций».

Но и на этом дело не закончилось, ведь XX век принес настоящую революцию в мир хобби. Стирались гендерные границы — женщины осваивали альпинизм, мужчины увлекались кулинарией. В то же время появились и массовые увлечения вроде радиолюбительства и туризма. Сегодня хобби превратились в мощную индустрию, а для многих стали способом самовыражения и даже источником дохода. Как показывает статистика, несмотря на обилие возможностей, многие люди все еще не нашли своего увлечения. Но история хобби учит: никогда не поздно открыть для себя новое занятие, которое сделает жизнь ярче и интереснее.

Как говаривал Конфуций

Сегодня хобби уже не является символом статуса, но по-прежнему остается настоящим спасением для занятого человека. Как маневрировать в мире увлечений в шумном мегаполисе, подскажет кандидат психологических наук Екатерина Трофимова.

«"Сделайте работу своим хобби — и вам не придется работать ни дня" — это высказывание Конфуция звучит заманчиво, но на практике так везет немногим, — утверждает специалист. — Как психолог, я часто сталкиваюсь с тем, что люди либо не могут найти свое увлечение, либо не понимают его ценности. Действительно, есть счастливчики, чья работа и есть их страсть — они не знают профессионального выгорания и каждое утро просыпаются с радостью. Но таких людей меньшинство. Для остальных хобби становится спасательным кругом — возможностью отвлечься от рутины, перезагрузиться и восстановить душевное равновесие».

Почему же одни люди с энтузиазмом занимаются спортом, творчеством или коллекционированием, а других после работы хватает только на просмотр сериалов? Во-первых, огромную роль играет детство, убеждена Екатерина Трофимова. Те, кто в школьные годы активно посещал различные кружки и секции, во взрослой жизни легче находят занятия по душе.

«Во-вторых, важны личностные особенности: экстраверты чаще пробуют новое, а интроверты предпочитают стабильные увлечения. В-третьих, банальная усталость — когда работа отнимает все силы, на хобби просто не остается ресурсов», — объясняет Екатерина.

Особый интерес для психологов представляют люди, которые не могут остановиться на каком-то одном занятии и вместо этого предпочитают жонглировать целым арсеналом увлечений. Причин на то может быть великое множество.

Некоторые от природы обладают высокой открытостью новому опыту. Они легко увлекаются, но так же быстро теряют интерес, потому что их привлекает сам процесс познания, а не глубина освоения. Для части людей долгосрочное хобби ассоциируется с рутиной, потерей свободы или даже… с работой. Если в детстве их заставляли годами ходить в одну секцию, скажем, спортивную, то во взрослом возрасте они могут подсознательно избегать глубокого погружения в любое занятие, чтобы не чувствовать себя «запертыми» в нем.

«"Если я не стану мастером, зачем вообще начинать?" — так думают те, кто бросает увлечения при первых трудностях. Им проще переключиться на что-то новое, чем столкнуться с разочарованием от своего неидеального результата, — поясняет эксперт. — С другой стороны, за постоянной сменой интересов может стоять внутренняя пустота — человек ищет не хобби, а способ заполнить эмоциональный вакуум. Новые увлечения дают временный прилив радости, но не приносят глубокого удовлетворения, потому что настоящая потребность — например, в самореализации — остается неудовлетворенной».

Главное в такой ситуации — не корить себя. Возможно, ваша «суперсила» лежит именно в многогранности. В конце концов, знаменитый человек эпохи Возрождения Леонардо да Винчи тоже не доводил все свои проекты до конца — но сколько великих научных открытий он сделал по пути!

Не ищи новое, вспомни старое

Но как же найти свое хобби, особенно во взрослом возрасте? Психологи отвечают — просто покопайтесь хорошенько в своих детских воспоминаниях — что вас увлекало тогда?

«Если такое занятие было, то сейчас можно вернуться к нему уже другим человеком, — подмечает Екатерина Трофимова. — С другой стороны, не бойтесь экспериментировать: кулинария, танцы, йога, программирование — что-то обязательно вас "зацепит"».

Ориентируйтесь на свои сильные стороны: общительным людям подойдут языковые клубы, а тем, кто любит помогать — волонтерство. Если страшно начать, используйте правило пяти минут — попробуйте новое занятие всего на несколько минут.

«Вдохновляйтесь своим окружением — возможно, хобби друзей подойдет и вам. Можно вообще совмещать увлечения с семьей, занимаясь рукоделием или походами вместе с детьми, — рассказывает специалист. — И главное — разрешите себе "бесполезные" увлечения, которые не приносят дохода, но дарят радость, поверьте, ваша жизнь заметно улучшится».

Если же ничего не нравится, возможно, вы просто устали — дайте себе время отдохнуть. Но если апатия не проходит, стоит обратиться к специалисту. Помните: хобби — не обязанность. Кто-то находит счастье в коллекционировании, а кто-то — в умении наслаждаться моментом без каких-либо увлечений.

«Как психолог, я часто вижу, как клиенты, найдя "свое" занятие, буквально расцветают. Одна моя знакомая, выйдя на пенсию, открыла в себе талант к созданию игрушек и теперь зарабатывает на этом больше, чем в прошлой профессии. Другая же, не имея хобби в классическом понимании, умеет получать удовольствие от каждого дня. И это прекрасные примеры того, что счастье всегда индивидуально, — уверяет психолог. — Главное — прислушиваться к себе и не бояться взяться пробовать новое увлечение».

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