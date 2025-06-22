Психолог объяснил, как любовь к селфи влияет на человека

Удар по самооценке или способ понять себя? Психолог объяснила, как любовь к селфи влияет на человека
Психотерапевт Крашкина: селфи может вызвать ощущение «невидимости». Для многих людей, особенно молодых, соцсети стали не просто способом общения, а зеркалом, в котором отражается их самооценка. Один удачный кадр — и настроение на подъёме, а тишина под постом может вызвать тревогу. Получается, увлечение селфи вредит? Оказывается, не всегда.
Как селфи может повлиять на самооценку
Когда селфи получает много положительных реакций, человек чувствует себя нужным, красивым, значимым, объяснила в разговоре с РИАМО психотерапевт клиники «Медицина» Ирина Крашкина.
Это поднимает уверенность в себе и улучшает настроение. Со временем появляется зависимость от внешней оценки: хочется повторять успех снова и снова.
Проблема в том, что, если внимание со стороны подписчиков ослабевает, человек может начать сомневаться в себе: теряет ощущение ценности и может даже почувствовать себя «невидимым».
Особенно это тяжело для тех, кто привык измерять свою значимость лайками и комментариями, добавила эксперт.
Если селфи становятся способом «доказать» что-то другим, а не способом выразить себя, это может превратиться в гонку за одобрением.
Постоянное сравнение с ними подтачивает уверенность и мешает принять себя настоящего, подчеркнула психотерапевт.
Когда селфи идут на пользу
Селфи не всегда про тревожность и зависимость от лайков. Если подходить к этому осознанно, фото могут стать способом лучше понять себя, отметила Крашкина.
По её словам, важно не гнаться за идеальной картинкой, а делиться живыми моментами — без фильтров и ретуши.
Такой подход помогает принять свою внешность, увидеть, как меняется настроение, выражение лица, даже взгляд.
Селфи превращаются в личный дневник, в котором фиксируются не только внешние изменения, но и внутренние.
Если фокус смещён на важные события, достижения или тёплые воспоминания, а не на оценку окружающих, это будет полезным.
Снизить внутреннюю критику и двигает в сторону здоровой самооценки поможет немного самоиронии и настоящие эмоции.
Как достичь здоровой самооценки
Шаг 1. Избегайте чёрно-белого мышления
Даже если вы пока не достигли «идеального успеха», это не делает вас неудачником. Каждый человек чего-то уже добился — важно замечать эти победы и не принижать их, посоветовала психолог Ольга Клюева.
Шаг 2. Двигайтесь постепенно
Например, при зарплате в 50 000 рублей ставить цель зарабатывать миллион в месяц — неэффективно. Такой разрыв может демотивировать.
Вместо этого лучше разбить путь на этапы: сначала 100 000, потом 150 000 и так далее. Так прогресс будет ощутимее, а шансы на успех — выше.
Шаг 3. Цените свои достижения
Даже небольшие успехи — повод для гордости. Чем чаще вы отмечаете свои победы, тем больше мотивации появляется двигаться дальше, подчеркивает специалист.