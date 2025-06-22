Психолог объяснил, как любовь к селфи влияет на человека

Психотерапевт Крашкина: селфи может вызвать ощущение «невидимости». Для многих людей, особенно молодых, соцсети стали не просто способом общения, а зеркалом, в котором отражается их самооценка. Один удачный кадр — и настроение на подъёме, а тишина под постом может вызвать тревогу. Получается, увлечение селфи вредит? Оказывается, не всегда.

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Как селфи может повлиять на самооценку

Когда селфи получает много положительных реакций, человек чувствует себя нужным, красивым, значимым, объяснила в разговоре с РИАМО психотерапевт клиники «Медицина» Ирина Крашкина.

Это поднимает уверенность в себе и улучшает настроение. Со временем появляется зависимость от внешней оценки: хочется повторять успех снова и снова.

Проблема в том, что, если внимание со стороны подписчиков ослабевает, человек может начать сомневаться в себе: теряет ощущение ценности и может даже почувствовать себя «невидимым».

Особенно это тяжело для тех, кто привык измерять свою значимость лайками и комментариями, добавила эксперт.

Если селфи становятся способом «доказать» что-то другим, а не способом выразить себя, это может превратиться в гонку за одобрением.

Постоянное сравнение с ними подтачивает уверенность и мешает принять себя настоящего, подчеркнула психотерапевт.

Когда селфи идут на пользу

Селфи не всегда про тревожность и зависимость от лайков. Если подходить к этому осознанно, фото могут стать способом лучше понять себя, отметила Крашкина.

По её словам, важно не гнаться за идеальной картинкой, а делиться живыми моментами — без фильтров и ретуши.

Такой подход помогает принять свою внешность, увидеть, как меняется настроение, выражение лица, даже взгляд.

Селфи превращаются в личный дневник, в котором фиксируются не только внешние изменения, но и внутренние.

Если фокус смещён на важные события, достижения или тёплые воспоминания, а не на оценку окружающих, это будет полезным.

Снизить внутреннюю критику и двигает в сторону здоровой самооценки поможет немного самоиронии и настоящие эмоции.

Как достичь здоровой самооценки

Шаг 1. Избегайте чёрно-белого мышления

Даже если вы пока не достигли «идеального успеха», это не делает вас неудачником. Каждый человек чего-то уже добился — важно замечать эти победы и не принижать их, посоветовала психолог Ольга Клюева.

Шаг 2. Двигайтесь постепенно

Например, при зарплате в 50 000 рублей ставить цель зарабатывать миллион в месяц — неэффективно. Такой разрыв может демотивировать.

Вместо этого лучше разбить путь на этапы: сначала 100 000, потом 150 000 и так далее. Так прогресс будет ощутимее, а шансы на успех — выше.

Шаг 3. Цените свои достижения

Даже небольшие успехи — повод для гордости. Чем чаще вы отмечаете свои победы, тем больше мотивации появляется двигаться дальше, подчеркивает специалист.