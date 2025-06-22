Психолог назвал 15 правил здоровых отношений

Для формирования здоровых отношений необходимо следовать 15 правилам, среди которых уважение к себе, отказ от жертвенности и терпения, принятие себя и партнера целиком, а также отказ от отношений с женатым мужчиной. Об этом заявил психолог, писатель, телеведущий Михаил Лабковский, сообщил автор канала «Просто о жизни и воспитании».

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По его мнению, молодые и успешные женщины не могут найти пару, так как неспособны к отношениям и боятся их. Психолог напомнил, что здоровая любовь измеряется счастьем, а плохое поведение партнера нельзя оправдывать, так как нормальный человек не продолжает отношения, в которых его не уважают. Также Лабковский призвал не романтизировать страдания, не идти навстречу человеку, если он не делает их в ответ, не деградировать и не заниматься только домашним хозяйством. Также не надо анализировать поведение мужчины: если его поступки вас не нравятся, то не оправдывайте его действия. Также не стоит идти на уступки в отношениях в ущерб себе и пытаться выглядеть идеально, чтобы с помощью внешности найти партнера.

Также психолог напомнил, что отношения нужны для радости. Если в партнере человек видит не счастье, функции, то это их конец. «ГлагоL» сообщал, что построить здоровые отношения можно, разговаривая друг с другом, не употребляя терминов из соцсетей. В семьях не всегда все просто, так как у каждого свои требования и желания.