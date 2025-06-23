Расставание: почему так трудно отпустить прошлое

Есть вещи, которые надо бы спокойно отпустить. Но… Вот умом понимаешь, что все закончилось, все прошло, что вот "плюнуть и растереть", что "потерял - так потерял". Однако внутри себя ощущаешь предательскую связь и чувствуешь, что не можешь никак отпустить, и мысленно вновь и вновь возвращаешься к "старому", к утраченному, потерянному, к ненужному, к уже давным-давно прошедшему.

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Объяснить этот феномен достаточно легко. Расставание дается нам с трудом, потому что в то, с чем мы расстаемся вложены наши мысли, чувства, эмоции, "энергетические" инвестиции.

К примеру, деньги. Мы можем вкладывать в деньги ощущение безопасности или состояние свободы. Тогда, теряя деньги и расставаясь с ними, мы как будто теряем и свою безопасность или свободу, а остаемся с тревогой и невыносимой ограниченностью. Для нас деньги могут быть чем-то большим, чем просто бумажки для обмена.

Или вот увядшие цветы и старый, растянутый свитер? Взять и спокойно выкинуть бы. Но еле уловимое переживание расставания с радостью, а может с близостью, не позволяет избавиться от ненужного и увядшего. Потому как, а что останется после? Возможно, это грусть, пустота или может свобода?

Или никчемные отношения? Что мешает уйти? Но в них могут быть вложены и ожидания, и надежды, и собственная нужность и "хорошесть". А если разорвать эти отношения, то как будто умрет и собственная "хорошесть", оставляя взамен нападающую "плохость" в виде стыда, вины и растерянности. Ну, а надежды превратятся в щемящее чувство неудовлетворенности и неудачливости.

А отпуск? Почему порой мы сталкиваемся с раздражением, тоской и грустью по возвращении? Так мы проживаем процесс расставания с тем, какими мы ощущали себя в отпуске и процесс соединения с какой-то другой частью себя.

А может быть и так: мы безжалостно избавляемся от старого свитера и букета, "сжигаем все мосты", уходим, громко хлопнув дверью, посылаем все "лесом" и мчимся в отпуск, блокируем свои соцсети. Проделывая все это, мы убеждаем себя, что все к лучшему. Но как-то и что-то внутри свербит, щекочет и ноет. А все потому, что в том, что мы бросили осталась наша вложенная часть. Как будто свою "плохость", свою злость, боль, неудовлетворенность мы оставили в ком-то другом. И пока она находится там, нам вроде бы и легче. Но это же собственная часть, поэтому легкость бывает не долгой.

Чтобы спокойно расставаться с тем, во что мы вкладываем какую-то часть своей души, нам нужен ресурс. Нам нужна внутренняя готовность расставаться и принимать. Возвращать себе свою вложенную часть - это значит устанавливать и укреплять внутреннюю готовность, твердое внутреннее знание и ощущение: что с тобой все в порядке, что ты в безопасности, что у тебя есть выбор, что ты способен справляться, что у тебя есть возможность радоваться и жить дальше.

Возвращать себя свои части - это процесс. Любой процесс требует времени, сил и пространства. Таким пространством может стать кабинет психолога или психоаналитика. Работа с психологом, который умеет работать с чувствами из расставания, способна помочь снизить напряжение и вернуть себе то, что было вложено, а именно свою ценную часть души.