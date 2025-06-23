Психолог констатировала блокировку критического мышления у людей

Этому поспособствовали интернет, поисковики и голосовые помощники.

Граждане слепо доверяют алгоритмам и не проверяют информацию. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Зара Арутюнян.

«Навыки критического мышления у людей давно уже заблокированы. Вот эти калькуляторы, интернет, поисковики, Алисы. Всё, всё, всё. Ничего тебе не надо самому знать. Ты всё можешь узнать. Ты доверяешь стопроцентно вот этому. Давно это случилось. Уже в прошедшем времени можно говорить. Но опять же, что рвать на себе волосы? Кто-то дотумкает всё-таки, что Алиса не лучший источник информации, или там Сири, неважно, потому что там есть алгоритмы. Возможно, вернётся в библиотеку, когда писали книги, которые проверяли, верифицировали, была редакция. Сейчас все верят всему».

Ранее психолог рассказала о стремлении одиноких людей к «бесконечному потреблению».