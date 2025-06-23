Как самостоятельно справиться с панической атакой

Психолог Мария Прудкая рассказала, как помочь себе при внезапной волне тревоги в теле. По словам эксперта, в этот момент важно правильно дышать.

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Как рассказала специалист, паническую атаку можно сравнить с некой "сиреной" нервной системы, которая включается на полную из-за сильной перегрузки и стресса. Если обычную тревожность человек может пересилить, то с панической атакой все не так просто. В этом случае переживания резко выкручиваются на максимум. Это может произойти в любой момент. Об этом пишет издание Тульская служба новостей.

– Ощущение тревоги, потери контроля над телом жутко усиливается. Приступы случаются без предупреждения: в магазине, на кухне, в кровати. Панические атаки накрывают волной будто без причины и логики, но на самом деле они есть. Главное отличие панической атаки – интенсивность и внезапность, – передает СМИ слова собеседницы.

Психолог подчеркнула, что паническая атака сигнализирует о проблеме в организме. Важно себя не ругать, а понять, откуда взялись переживания. В эти моменты нужно проговорить для себя успокаивающие фразы: "Я в безопасности" и "Это пройдет". Это поможет вернуть контроль. Также важно не забывать правильно дышать – делать медленные вдохи и выдохи.

Кроме того, поможет переключение внимания. Для этого можно назвать пять предметов вокруг или потрогать что-нибудь холодное. Однако важно не забывать, что эта проблема требует консультации со специалистом.