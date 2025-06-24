Психолог рассказал, как справиться с паническими атаками

Многие люди время от времени испытывают фоновую тревогу перед важными встречами, экзаменами, сделками. Это является относительной психической нормой.

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А вот паническая атака отличается от нее. В таком случае все негативные ощущения выкручиваются на максимум.

«У человека жутко бьется сердце, ему тяжело дышать, кажется, будто воздуха не хватает. Из-за панической атаки появляется страх, что может что-то случиться после потери контроля», — рассказала психолог Мария Прудкая.

Панические атаки возникают от накопленной усталости, хронического стресса и тяжелых переживаний.

«Наш мозг устроен так, что мы можем забыть какие-то тяжелые события, но на самом деле это не так. Наши тело и нервная система все помнят. Когда определенные моменты - запахи, вкусы, свет, шумы - напоминают о ситуации, накапливаются тревожность и стресс, которые могут перерасти в паническую атаку», — передает слова психолога "Тульская служба новостей".

Эксперт советует при появлении такой проблемы обратиться за помощью к специалисту.

Мария Прудкая также рассказала, что делать в момент самой панической атаки. Так, нужно проговорить следующие фразы: "Я в безопасности" и "Это пройдет". Не забывайте и правильно дышать - медленные вдох и выдох. Также следует постараться переключить внимание на отстраненные вещи.

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