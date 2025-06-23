Что такое «гостинг», и почему он по-настоящему портит людям жизнь

В России началась новая эпидемия, но не медицинская, а социальная. Люди знакомятся с другими людьми, общаются, выстраивают контакт, а потом исчезают без объяснения причин. Для таких историй несколько лет назад появился специальный термин — гостинг. Что это такое, почему именно сейчас подобных историй становится все больше и как они влияют на нашу жизнь — в материале «Мосленты».

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Подавляющее большинство россиян (более 95 процентов) хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда партнер без объяснения причин внезапно прекращал общение и полностью исчезал со связи, то есть сталкивались с «гостингом». Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования дейтинг-сервиса Twinby и сервиса онлайн-психотерапии «Ясно».

Более того, для 55 процентов респондентов подобные исчезновения стали повторяющейся, регулярной ситуацией.

Гостинг — практика, когда человек внезапно и без предупреждения исчезает из жизни другого: перестает отвечать на звонки и сообщения, пропадает «с радаров».

Хотя сам термин относительно новый, явление, которое он описывает, известно давно. Лариса Каравайцева, главный психолог Twinby, говорит, что его суть точнее всего определяет фраза: «Сломаться легче, чем согнуться, а сгинуть проще, чем вернуться».

«Обидеться и закрыть диалог действительно проще, чем обсуждать проблемы, — отмечает Каравайцева. — Часто сложно даже понять свои чувства и причины для паузы. Легкость общения в соцсетях способствует распространению гостинга как способа разрыва. Современное общество стремится избегать дискомфорта, и многие предпочитают прервать общение, чем сталкиваться с неприятными эмоциями».

Исследование показало, что чаще всего гостинг происходит на ранних стадиях отношений: в 60 процентах случаев разрыв таким образом случался у пар, знакомых менее месяца, где связь еще не успела укрепиться.

Последствия гостинга для оставленных партнеров значительны и негативны. Подавляющее большинство респондентов испытывают серьезные психологические трудности: 69 процентов страдают от навязчивых мыслей о произошедшем, 60 процентов отмечают снижение самооценки, 52 процента — повышенную тревожность, у 28 процентов наблюдались нарушения сна, еще у 28 процентов — трудности с концентрацией внимания. Хотя для большинства острые эмоциональные последствия стихают за несколько недель, а каждый третий (33 процента) справляется всего за пару дней, гостинг оставляет глубокий след. Примечательно, что 22 процента опрошенных склонны винить в случившемся себя даже при очевидной неэтичности поведения исчезнувшего партнера.

Екатерина Артеменко, гештальт-терапевт и комьюнити-директор сервиса «Ясно», объясняет травмирующий эффект тем, что внезапное исчезновение без возможности прояснить ситуацию или попрощаться переживается как символическая встреча с утратой.

«Если в детстве человека наказывали игнорированием, гостинг может вызвать чувство вины ("я все испортил") или стыда ("со мной что-то не так"), — продолжает эксперт. — Иногда реакция — оцепенение, а позже — страх новых отношений. Порой пережившие гостинг сами начинают повторять эту модель».

Лариса Каравайцева добавляет:

«Психологически людям критически важно завершить отношения, чтобы двигаться дальше. Отсутствие объяснения оставляет человека в состоянии эмоциональной неопределенности и незавершенности».

Это подтверждается и мучительными вопросами, которые терзают оставленных — 70 процентов постоянно думают «Почему он/она так поступил(а)?», 68 процентов — «Что я сделал(а) не так?», 47 процентов — «Я недостаточно хорош(а)», 31 процент — «Может, с ним/ней что-то случилось?» А 27 процентов приходят к выводу: «Я больше никому не смогу доверять».

Самым болезненным аспектом гостинга для 25 процентов респондентов стало именно отсутствие объяснения причины ухода партнера. Примечательно, что половина опрошенных заявила, что, если бы сами оказались в роли инициатора разрыва, они бы обязательно объяснили свое решение.

Каравайцева подчеркивает:

«Непонимание причин усиливает тревогу и неопределенность. Отсутствие объяснений может восприниматься как сигнал о собственной незначимости для партнера».

Артеменко дает четкую рекомендацию по этичному поведению: «Этично — не спасаться от сложных переживаний, а найти силы поговорить: объясниться, извиниться или поблагодарить».

При этом специалист отмечает, что в ситуациях, явно несущих опасность для человека, эта рекомендация не работает.

Долгосрочные последствия гостинга тяжелы: более трети (34 процента) переживших его отмечают потерю доверия к людям и нежелание эмоционально вкладываться в будущие отношения. Каждый пятый (20 процентов) стал жестче выстраивать личные границы и контролировать общение.