Перечислены наиболее частые проявления обиды

Это игнорирование и отстранённость, агрессия или замалчивание.

Демонстрация уязвлённых чувств может впоследствии укрепить отношения, в то время как сдерживание эмоций способно нанести вред, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Есть два самых частых проявления обиды. Первое — это игнорирование, замалчивание, то есть такое резкое отчуждение, охлаждение, дистанцирование. Второе — это агрессия, мы можем начать злиться на человека, на которого мы обижаемся. И то и другое в норме, потому что игнорирование — это тоже агрессия, только пассивная. Как ещё мы можем обиду испытывать — ничего никому не показывать, делать вид, что всё хорошо. Когда мы эту обиду демонстрируем, то мы можем вступить в диалог и разрешить обиду. Тогда эта обида по итогу укрепит наши коммуникационные связи и отношения. Как есть улыбающаяся депрессия, так есть и улыбающаяся обида. Когда мы ходим, и вроде бы всё хорошо, а внутри сидит этот червь. В этом случае мы эту обиду внутри начинаем хранить, а долго обижаться вредно для человека. Нам нужно постоянно направлять энергию, чтобы питать эту обиду. Эту энергию мы берём из других сфер нашей жизни. Обида — это злость плюс печаль, мощные эмоции, которые надо постоянно подпитывать».

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