Киберпсихологи выявили, как совместный просмотр фильмов влияет на эмоции

Специалисты лаборатории киберпсихологии выяснили, что эмоциональный отклик на напряжённые сцены значительно усиливается, если зритель находится не один, даже без общения с соседом по просмотру. Об этом рассказали в пресс-службе Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

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Эксперимент проводился на основе триллера «Вышка» (18+) — фильма о двух девушках, решившихся на экстремальное восхождение на 500-метровую вышку. Участники смотрели фильм либо в одиночку, либо в паре, при этом им не разрешалось разговаривать или смотреть друг на друга. Несмотря на это, измерения уровня тревожности и вариабельности сердечного ритма показали: в парном просмотре эмоциональные реакции были заметно выше.

«Такое комплексное исследование проведено впервые в мире. Показатели были значительно выше у людей, которые смотрели фильм в паре, несмотря на то, что во время эксперимента им было запрещено общаться и смотреть друг на друга. Уже одно только присутствие “созрителя” усиливает наши впечатления и эмоциональный опыт», — рассказала руководитель лаборатории киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ Валерия Демарева.

По словам исследователей, при одиночном просмотре участники чаще включали психологическую защиту, стараясь подавить страх. Вдвоём же тревога усиливалась, несмотря на отсутствие общения. Это, по мнению специалистов, объясняется бессознательной синхронизацией эмоционального состояния с другим человеком.

Исследование может найти практическое применение не только в индустрии развлечений, но и в педагогике и психотерапии.

«Эффект созрителя” можно использовать при обучении эмоциям детей с помощью фильмов, в том числе в терапии детей с аутизмом», — отметил соавтор проекта, научный сотрудник лаборатории Николай Назаров.

В дальнейшем планируется расширить эксперимент: изучить, как синхронизируются эмоции при просмотре комедий и других жанров, вызывающих положительные чувства.

Работа нижегородских учёных уже получила признание научного сообщества: результаты были представлены на IX Международной конференции памяти М.Ю. Кондратьева «Социальная психология: вопросы теории и практики», а также опубликованы в монографии Springer Nature «Biologically Inspired Cognitive Architectures». Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородские ученые научили ИИ распознавать пьяных людей по голосу.