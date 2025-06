Жители России назвали профессию мечты

Россияне рассказали о том, какой DIY-контент (Do It Yourself, или «Сделай сам») они смотрят в интернете чаще всего и в каких хобби и профессиях хотели бы найти себя. Новый опрос был проведен образовательным холдингом Skillbox и социальной сетью «Одноклассники» (ОК) через онлайн-сервис через сервис Anketolog.ru, пресс-релиз оказался в распоряжении «Ленты.ру».

© Lenta.ru

По итогам опроса стало понятно, что практически половина россиян (44 процента) часто просматривает ролики с мастер-классами, а каждый третий делает это из экономии денег. У большинства также профессией мечты оказался тревел-эксперт.

Главными тематиками DIY-контента оказались: кулинарные курсы (62 процента), ремонт и меблировка дома (41 процент), работа с техникой (34 процента), садоводство и огород (28 процентов), красота (26 процентов), хенд-мейд (21 процент), одежда (19 процентов) и создание фото и видео (12 процентов).

Утверждается, мастер-классы пользователи обычно смотрят в качестве хобби (33 процента), чтобы решить бытовые задачи (30 процентов) и для расслабления (16 процентов). Тем не менее еще 5 процентов так осваивают профессию.

Skillbox и ОК узнали, что в целом россияне готовы переквалифицироваться, чтобы работать из удовольствия и иметь стабильный доход. Респонденты также заявили, что среди «занятий мечты» предпочли бы поездки по разным странам, то есть быть тревел-экспертами (34 процента). Также они хотели бы разрабатывать что-то свое и заниматься творчеством (по 23 процента), готовить интересные и необычные блюда (19 процентов), заниматься саморазвитием (18 процентов), работать с растениями (16 процентов), вести блог (13 процентов) и больше взаимодействовать с животными (11 процентов). В то же время 8 процентов опрошенных рассказали, что не хотели бы заниматься вообще ничем: им просто нравится отдыхать.

Известно, что выборка составила две тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет. Все респонденты проживают в городах-миллионниках, в том числе в Москве, Новосибирске, Казани и Нижнем Новгороде.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл простое и понятное правило для счастливой жизни. Также он назвал способ стать интересным человеком.