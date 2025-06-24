Психолог рассказал о правильных границах терпения

«Где грань между "я принимаю его таким, какой он есть" и "я терпила"?» На этот вопрос ответил известный психолог.

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«Где грань между "я принимаю его таким, какой он есть" и "я терпила"?» На этот вопрос ответил известный психолог Михаил Лабковский в своем Telegram-канале «Метод Лабковского».

По словам эксперта, эта самая грань проходит ровно там же, где проходят ваши границы.

«Если он матерится на улице в голос, ночами смотрит футбол, музыку слушает громко, носки разбрасывает везде подряд, и вам это НЕ мешает — все нормально. Вы с ним живете: вас не накрывает каждый вечер желание заорать в подушку, сбежать в лес, написать об этом в соцсети, рыдать или напиться — значит, вы принимаете его таким, какой он есть», — считает специалист.

Однако, если вы в этом всем сидите и чувствуете себя как на каторге, думаете, что вся жизнь ушла коту под хвост, но при этом остаетесь рядом — значит, вы терпила.