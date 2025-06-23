Как общаться с токсичными родственниками

Иногда те, кто в теории должен поддерживать (на деле часто никто никому ничего не должен), больше всего ранят. Токсичное поведение со стороны родителей или свекров может принимать разные формы: от «я же желаю тебе добра» до эмоционального шантажа, обесценивания и вмешательства в личные границы. Полностью вычеркнуть таких родственников из жизни непросто — особенно если речь идет о родителях партнера или о бабушках и дедушках, значимых для детей. Но защищать себя — можно и нужно. Психолог Радмила Бакирова дала пять советов, как сохранить здравый рассудок и достоинство в общении с «трудными» близкими.

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Определите границы — и соблюдайте их

Самый важный шаг — четко понять, где заканчивается зона влияния родителей или свекрови, а где начинается ваша личная жизнь.

«Часто токсичные родственники обижаются не на сам отказ, а на то, что он прозвучал неожиданно. Сформулируйте правила спокойно: „Мы сами решаем, как воспитывать ребенка“, „Пожалуйста, предупреждай, прежде чем приходить“. Чем последовательнее вы будете их придерживаться, тем быстрее это станет нормой», — объясняет эксперт.

Не оправдывайтесь

В токсичном диалоге часто возникает ловушка: человек задает обвинительный вопрос — и вы, не успев осознать, уже объясняетесь. «Почему ты снова не приехала на дачу?», «А что это за ужин из доставки?» — звучит как забота, но по сути это контроль. Не нужно извиняться за свой образ жизни. Лучше четко обозначить позицию: «Я так решила» — и не втягиваться в оправдания.

Защитите партнера (и не делитесь всем подряд)

Если токсичность исходит от родителей супруга, особенно важно выстраивать диалог внутри пары. Больно, когда партнер молчит или встает на сторону матери, которая манипулирует или унижает. Ваша задача — не жаловаться, а делиться фактами и просить поддержки. Также не стоит вываливать личные подробности семейной жизни «старшим»: все сказанное потом будет использовано в спорах.

Уважение — не значит подчинение

Фраза «это же мама» часто звучит как приговор вам и оправдание для старшей родственницы в какой угодно ситуации в принципе. Но уважение не обязывает соглашаться со всем.

«Родственники, даже самые близкие, не имеют права диктовать, как вам жить, работать, воспитывать детей или отдыхать. Сохраняйте вежливость, но не позволяйте себя продавливать. Вежливость — это не согласие во всем», — подчеркивает психолог.

Иногда дистанция — лучший вариант

Если попытки установить границы натыкаются на агрессию, а разговоры приводят только к чувству вины и тревоге — возможно, стоит взять паузу. Временно сократить общение, перевести контакт в письменный формат или общаться только при третьих лицах. Иногда здоровье и психика важнее родственных обязательств — особенно если речь идет о повторяющемся абьюзе.

В общем, сложные отношения с родителями или свекрами — это не всегда повод к капитуляции. Главное — не забывать, что вы не обязаны «отрабатывать любовь» или терпеть неудобство ради чьего-то комфорта. У вас есть право на свои границы, спокойную жизнь и ментальное благополучие.