Почему увольнение пугает и как преодолеть этот кризис

Многие сотрудники, неудовлетворенные текущей работой, испытывают сильный страх и не могут решиться на увольнение. Врач-психотерапевт Георгий Будников специально для sovainfo.ru рассказал, что это вполне объяснимо: смена места - это всегда стресс, связанный с неопределенностью будущего, финансовыми рисками и потерей привычного комфорта.

Эксперт отметил, что, согласно результатам исследований, более 70 % специалистов в стране задумываются об увольнении, но лишь малая часть решительно делает этот шаг.

Георгий Будников подчеркнул:

Не нужно стесняться этого страха. Человек всегда боится не найти новую работу, остаться без дохода, не соответствовать требованиям потенциальных работодателей. К тому же большую роль играет привязанность к коллективу, даже если отношения не идеальны. Известное, пусть и неидеальное, кажется безопаснее неизвестного. Наконец, многие люди испытывают сильное чувство вины перед работодателем, боясь подвести команду или руководство своим уходом.

Врач-психотерапевт рассказал, что это нужно пережить и проработать.

Прежде всего, следует провести честный самоанализ. Четко определить, что именно вас не устраивает на текущей работе. Записать все плюсы и минусы. Это поможет объективно оценить ситуацию и понять, насколько важны причины для увольнения.

Следующий шаг - составление финансового плана. Необходимо просчитать, сколько денег потребуется на период поиска нового места. Важно создать финансовую подушку безопасности, чтобы чувствовать себя увереннее.

И не нужно сразу писать заявление на увольнение, не имея хотя бы одного конкретного предложения о работе. Активный поиск увеличит ваши шансы на успешное трудоустройство и снизит уровень тревоги.

Еще один важный этап - развитие профессиональных навыков. Повышение квалификации улучшит конкурентоспособность на рынке труда и добавит уверенности в себе.

Если страх не уходит, стоит обратиться за поддержкой. Можно поговорить с друзьями, родными или специалистом. Обсуждение страхов и опасений позволит справиться с ними и принять взвешенное решение.

Помогает и визуализация успеха. Можно представить, как вы трудитесь на новой более интересной и удовлетворяющей вас работе. Эта техника позволит сфокусироваться на позитивных аспектах предстоящих перемен.

Психотерапевт подчеркнул: