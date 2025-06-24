Частный детектив рассказал, как умная колонка может выдать измену

Британский частный детектив Кристофер Томас рассказал, как умная колонка неожиданным образом выдала измену мужа жене. Его историю публикует издание Mirror.

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По словам детектива, одна из его клиенток заметила странные голосовые команды и запросы песен в общей с мужем истории умной колонки.

«Она не шпионила за ним, просто пыталась найти песню. Но когда она открыла приложение, обнаружила запросы романтических песен, за которыми последовал рецепт ужина, а затем установка ​​подсветки, и все это — пока она была на работе», — рассказал Томас.

Когда женщина сообщила о своем открытии мужу, он заявил, что мог нажать в приложении не ту кнопку удаленно. Тогда женщина прослушала и записи голосовых команд. Оказалось, что голос принадлежал другой женщине.

Томас признал, что сегодня интеллектуальные технологии все чаще играют роль детектива в делах о неверности.

«Эти устройства отслеживают все, включая точные использованные слова, время суток, они даже знают, кто и что сказал. Вы можете удалить текстовые сообщения, но интеллектуальные помощники ведут учет вашего дня», — Кристофер Томас, частный детектив.

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