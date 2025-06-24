Сексолог рассказала про надежный способ улучшить интимную жизнь

Сексолог Шантель Оттен уверена, что разговоры о сексе подогревают страсть в отношениях сильнее, чем любые другие методы. Простой и надежный способ улучшить интимную жизнь она назвала изданию Body and Soul.

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Оттен убеждена, что грязные разговоры в спальне нагнетают эротическое напряжение, углубляют близость и устанавливают связь между партнерами, которая возбуждает обоих.

Сексолог отметила, чтобы получить ожидаемый эффект, важно подбирать правильные выражения и говорить уверено. Начинать лучше всего с вопросов.

«Сначала спросите себя: какие фразы вас возбуждают. Когда ответ будет сформирован, можно переходить к вопросу партнеру. Например, скажите: "Хочешь я скажу, какие у меня грязные мысли?"», — дала совет Оттен.

Если реакция будет положительная, то можно попробовать и другие виды эротических разговоров, считает эксперт. Она выделила три основные формы: рассказ, когда проговариваются собственные ощущения от близости, похвала партнера и исследование. Последний вид может включать вопросы или предложение попробовать что-то новое.

Оттон добавила, что беседы о сексе возбуждают большинство людей, но не всех. Если человеку не нравится подобный формат, то не нужно обижаться или расстраиваться. Вместо этого сексолог посоветовала попробовать другие способы разнообразить интимную жизнь.

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