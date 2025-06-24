Как изменение ролей в семье повлияло на демографию

Женщины «перенапряглись», а мужчины перестали быть кормильцами.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил руководитель проекта «Демографическая платформа. РФ» Сергей Чесноков.

«Изменение ролей мужчины и женщины в семье, конечно, сильно повлияло на демографию. В советское время женщин перенапрягли, получалось, что женщина должна быть и в семье, и работать, и всё должна успевать. Произошло перенапряжение, а мужчины потеряли свою роль кормильца в семье. Сейчас надо разбираться, как из этой ситуации выходить. Здесь нужно и с мужчинами, и с женщинами договариваться. Нужно, чтобы люди почувствовали себя хозяевами своей страны, для этого в вопросах демографии нужно включить самоорганизацию».

Ранее Чесноков назвал рождаемость показателем уровня счастья в стране. Нежелание иметь детей, по его словам, сигнализирует об отсутствии воли к жизни. Государство должно вкладывать ресурсы в «коренное население» России, чтобы люди хотели продолжать свой род.

Такое мнение руководитель проекта «Демографическая платформа. РФ» выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».