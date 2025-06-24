Психолог дал совет, как пережить неудачный опыт первой любви

Новые увлечения и спорт могут помочь справиться с переживаниями неудачного опыта первой любви. Важно, чтобы этот сложный период не травмировал психику, а стал ступенькой к личностному росту. Об этом рассказала NEWS.ru семейный психолог Юлия Тамбалаева.

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По словам специалиста, опыт первой любви влияет на формирование характера, самооценки и навыков взаимодействия с окружающими. Поэтому важно правильно и безопасно прожить расставание. Психолог напомнила, что со стрессом можно бороться разными способами кому-то помогает спорт, кому-то новое хобби, смена прически, новое платье, арт-терапия, написание стихов и тому подобное.

При этом важно принять тот факт, что встречи и расставания это часть жизни, и проявить уважение к себе и решению партнера. Это не означает, что эмоции необходимо подавить. Наоборот, им следует дать выход: слезы, грусть и даже злость это естественные реакции, которые нужно прожить, но не позволять им поглотить себя.

«Дайте гореванию время, плачьте и переживайте столько, сколько чувствуете необходимым, но с заботой к себе, психике, телу и окружающим вас людям. Вы точно не одиноки в своих переживаниях».

Она также отметила, что в этот период особенно важна поддержка близких. Родителям следует проявлять понимание и терпение, особенно если речь идет о подростке. Важно помнить, что переживания после первой любви реальны и значимы, и поддержка близких поможет пережить этот сложный период и стать сильнее.