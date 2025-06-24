Эксперт рассказал о последствиях синдрома отложенной жизни

Если находиться в подобном состоянии 10-20 лет, то это может привести к усталости, хроническому напряжению и апатии.

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В этой ситуации следует «заземлиться». Такой рекомендацией в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Кристина Шайдуллина.

«Это такое состояние, когда человек живёт с установкой "сейчас не время". А потом я буду жить, любить и радоваться. Это не про слабость человека, человек так адаптируется к своей внутренней стратегии. Эта стратегия часто бывает у нас унаследована из дома, из семьи. Живёшь и всё время чего-то ждёшь, будто настоящая жизнь будет где-то в будущем, а сейчас надо потерпеть. Если жить в таком состоянии 10-20 лет, то это может привести к усталости, хроническому напряжению, апатии и чувству, что по-честному я не живу. Это приводит к нарушению контакта с собой, когда человек не знает, чего хочет. Важно понимать и заземляться. Заземлиться помогут вопросы: для чего я это делаю, зачем я это делаю, что мне это даст, если не сейчас, то когда? Это такая проверка про то, живу я или выживаю».

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