Почему некоторым людям необходимы отношения с несколькими партнерами

В современном мире отношения приобретают все более разнообразные формы, и некоторые люди выбирают одновременно иметь роман с двумя партнерами. Такой подход вызывает интерес и порой удивление у окружающих, однако за этим явлением стоят разные причины и мотивации. Какие - разбираемся с экспертом.

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Многие люди ценят новизну и разнообразие в личной жизни. Роман с двумя партнерами позволяет им получать эмоциональные и физические впечатления одновременно, избегая рутины и монотонности. Такой опыт помогает расширить границы своих чувств и понять, что именно им нравится. В беседе с ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин подчеркнул, что у каждого человека есть своя норма взаимоотношений. При этом если отношения не вредят партнерам, то полигамные отношения воспринимаются нормой.

«В данной ситуации, если обмана нет и если все всех устраивает, то значит - для них это нормально. Почему такое происходит? Основная причина - отношения с одним человеком не дают всего, что хочет от отношений человек, и поэтому он ищет дополнение, альтернативу: с одного он получает одно, а с другого - другое», - рассуждает собеседник издания.

Бывает и другой вариант, когда женщина или мужчина ставит перед собой цель создать семейные отношения, но выбирает между несколькими претендентами, и потому одновременно встречается с одним и с другим возлюбленным.

«Что касается нормальности таких отношений, то опять же все зависит от нравственных норм и человека: кто-то допускает, что это возможно, а кто-то не допускает. Самое главное, чтобы не было обмана», - резюмирует психолог Сергей Лунюшин.

Причины начала романа сразу с двумя партнерами разнообразны — от поиска новых ощущений до стремления к свободе или необходимости удовлетворения разных потребностей. Каждая ситуация уникальна, и важно помнить о честности и уважения в любых отношениях.