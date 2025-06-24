Найден «полезный» стресс, который улучшает работу мозга

Новое исследование ученых из Университета Джорджии в США показало, что небольшое или умеренное количество стресса может быть полезно для работы мозга. Вопреки распространенному мнению, что стресс связан исключительно с негативными последствиями для психического здоровья, оказалось, что в определенных дозах он способен укреплять рабочую память.

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В исследовании, в котором приняли участие более 1000 молодых людей в возрасте от 22 до 37 лет, ученые анализировали их когнитивные способности в различных стрессовых ситуациях. Выяснилось, что при слабом или умеренном стрессе у испытуемых наблюдалось улучшение рабочей памяти — функции мозга, отвечающей за временное хранение и обработку актуальной информации.

По словам исследователей, у человека существует своего рода зона наилучшего восприятия, где стресс оказывает положительное воздействие. Однако, как только уровень стресса становится чрезмерным, он может оказывать токсический эффект на мозг и нарушать его важные функции.

Это исследование предоставляет новые доказательства того, что стресс может иметь как положительные, так и отрицательные последствия в зависимости от его интенсивности, и подчеркивает сложную природу его влияния на нейрокогнитивные процессы.