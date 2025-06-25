Гинеколог рассказала о минусах секса при пирсинге гениталий

Гинеколог Ана Паула Норонья заявила, что у пирсинга гениталий имеются как плюсы, так и минусы. Их она раскрыла в разговоре с изданием Metropoles.

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Как отметила Норонья, принято считать, что интимный пирсинг усиливает удовольствие во время секса. По ее словам, это действительно так. Приятные ощущения возникают за счет дополнительной стимуляции эрогенных зон, пояснила медик.

В то же время пирсинг повышает риск развития большого количества опасных заболеваний, если он выполнен нестерильными материалами, а в первые несколько дней, когда рана еще свежая, произошел контакт с биологическими жидкостями. В результате могут возникнуть кандидоз, бактериальный вагиноз, сифилис, герпес и вирус папилломы человека. К тому же во время секса из-за чрезмерного трения зачастую появляются мелкие раны, через которые активно проникают различные патогены, предупредила Норонья.

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