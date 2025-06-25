Почему зумеры не любят коллективные офисные подарки

Зумеры не хотят участвовать в коллективных офисных презентах сотрудникам, а предпочитают дарить подарки лично от себя. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе маркетплейса Flowwow.

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«Негативное отношение к поздравлениям команды зачастую связано с внезапностью и условной “обязательностью”. Молодое поколение тщательнее предшественников относится к планированию бюджета. Необходимость выйти за его пределы ради дня рождения малознакомого коллеги может вызывать у них негативные эмоции», — пояснила руководитель службы поддержки маркетплейса Flowwow Марина Змеина.

Она пояснила, что подарки для зумеров — это не просто жест вежливости, а способ уделить внимание. По ее словам, они предпочтут передать что-то от себя лично, чем будут скрываться за поздравлением от команды.

«Зумеры не против подарков — они против формальностей. (…) Компаниям, которые хотят сохранить вовлеченность молодых сотрудников, стоит обратить внимание на механики поддержки внутри небольших коллективов. Например, выделять небольшой бюджет, который может быть использован для помощи команде после сложного проекта или выбора подходящего подарка», — Flowwow, пресс-служба.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина отмечала, что зумеры (поколение, родившееся после 2000-х годов) и миллениалы (1980-2000) существенно отличается в своем подходе к работе. Первое отличие связано с разной постановкой приоритетов. Для миллениалов характерна любовь к свободе и важна социальная привлекательность рабочего процесса. Представители этого поколения, по словам Ганькиной, готовы быть адаптивными и ждут гибкости от работодателей.

У зумеров первостепенный приоритет — это баланс между личной жизнью и работой, а также хорошие трудовые условия. Им важен не только уровень дохода, но и возможность работать над интересными проектами, которые не ограничивают их свободу, поясняла эксперт Роскачества.