Психолог раскрыл три токсичные фразы, которые разрушают отношения

Чемпионат.com

Во время ссоры с партнёром бывает трудно сдержать эмоции, но некоторые фразы могут нанести отношениям непоправимый вред. Психолог Джеффри Бернстайн назвал три токсичные фразы, которые подрывают доверие и обесценивают чувства близкого человека.

Названы три фразы, которые разрушают отношения
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В начале отношений люди стараются вести себя лучше, но со временем теряют бдительность и говорят вещи, которые ранят, объяснил эксперт. Он предупреждает, что, если эти фразы становятся привычкой, отношения обречены на провал.

Какие фразы нельзя говорить партнёру?

  • «Ты слишком остро реагируешь» — эта фраза заставляет человека сомневаться в своих эмоциях.
  • «Это не имеет большого значения» — обесценивает переживания партнёра.
  • «Ты слишком чувствительный» — создаёт ощущение, что его чувства не важны.

По словам психолога, даже если таким образом вы пытаетесь успокоить человека, такие слова звучат пренебрежительно и заставляют его чувствовать себя отвергнутым.