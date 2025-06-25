Названа неожиданная польза регулярного секса для женщин

С возрастом многие женщины теряют интерес к сексу, но недавнее исследование международной команды ученых показало: удовольствие от оргазма и общее сексуальное удовлетворение не снижаются с годами. Более того, регулярная половая жизнь может снижать риск неприятных симптомов, таких как сухость, зуд и боль в интимной зоне. Работа опубликована в журнале Menopause.

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Авторы проанализировали данные 900 женщин в возрасте от 40 до 79 лет. Ученые изучали связь между регулярностью сексуальной активности и проявлениями генитоуринарного синдрома менопаузы (ГСМ) — состояния, связанного со снижением уровня эстрогенов. ГСМ проявляется как зуд, жжение, боль, изменения кожи и снижение увлажненности интимной области, а также может сопровождаться проблемами с мочеиспусканием и снижением сексуального желания.

Выяснилось, что женщины, которые регулярно занимались сексом в течение последних трех месяцев, значительно реже испытывали симптомы ГСМ, чем те, кто не имел интимной близости в течение года. При этом показатели оргазма и сексуального удовлетворения практически не зависели от возраста.

Авторы надеются, что результаты исследования помогут лучше понимать важность интимного здоровья женщин и сделают темы менопаузы и сексуальности менее табуированными.