Любителей секса в сауне предупредили о рисках

Уролог Элизеу Нето предупредил, что любители секса в сауне могут столкнуться с опасными заболеваниями. Об этом он рассказал в беседе с изданием Metropoles.

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«Высокая температура и влажность в сауне увеличивают риск обезвоживания, гипотонии, головокружения и проблем с сердечно-сосудистой системой во время физических нагрузок, к которым относится секс», — пояснил врач.

Кроме того, по его словам, тепло негативно сказывается на выработке и качестве спермы. Также в такой среде быстро размножаются различные патогены, поэтому могут возникнуть грибковые и бактериальные инфекции.

В заключение специалист добавил, что сауна является общественным местом, где все поверхности зачастую грязные, а это чревато заражением некоторыми заболеваниями, передающимися половым путем, например генитальным герпесом, особенно при наличии повреждений на коже и слизистых оболочках.

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