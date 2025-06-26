Измена: лучше узнать или не знать

Катерина Саломе
Вероника Сысоеваэксперт

Когда мужчина изменяет, женщина почти всегда чувствует это кожей. Бессонница, беспричинная тревога, подозрения, которые невозможно вытеснить даже самой насыщенной повседневностью. Но вот вопрос: лучше ли знать правду наверняка — или остаться в неведении, которое хоть как-то защищает от боли?

Измена: лучше узнать или не знать
© Dima Berlin/iStock.com

На него не существует универсального ответа, призналась психотерапевт Вероника Сысоева в беседе с «‎Рамблером». Все зависит от того, на какой стадии находятся отношения, какие у вас личные границы, и что вы готовы выдержать ради себя.

Для одних правда — способ вернуть контроль над собственной жизнью, а для других — разрушительный удар, от которого трудно оправиться. Нет правильного пути. Есть только ваш

Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Когда необходимо узнать правду?

Если вы чувствуете, что живете в тумане, где каждый день — игра в угадайку, возможно, правду стоит узнать. Пусть она будет болезненной — но зато освобождающей.

1. Контроль и осознанность

Когда мы не знаем, нами управляют. Не только партнер, но и страх, тревога, неуверенность. А вот знание — даже горькое — возвращает возможность выбора: простить, уйти, выстроить новые договоренности или выйти из игры с поднятой головой.

2. Прекращение пытки под названием «неопределенность»

Подозрения высасывают силы. Поиск улик, тревожные фантазии, скрытая слежка за переписками и интонациями — все это разрушает быстрее, чем сама измена.

Жизнь после измены: как пережить предательство

Правда — это шок. Но он сменяется ясностью. А вот сомнения могут длиться годами и не отпускают ни на минуту

Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

3. Забота о собственном здоровье

Измена — это не только моральная, но и физическая угроза. Риски ИППП никто не отменял. И если партнер ведет двойную жизнь, он подвергает опасности не только отношения, но и ваше тело.

4. Самоуважение

Быть в неведении — значит, по сути, позволить другому решать за вас. А знать — это сказать: «Я достойна правды». Потому что вы — не чья-то удобная иллюзия, вы — человек с правами.

5. Возможность честно завершить или восстановить отношения

Если партнер действительно сожалеет, а вы готовы попробовать начать сначала — работать над отношениями можно только с чистого листа. Но начинать эту работу, не зная, что происходило на самом деле — все равно что строить дом на болоте.

6. Возвращение в реальность

Иногда женщина начинает винить себя за то, что в отношениях что-то не так: «Это я холодна», «Я стала неинтересной»... А на деле — дело не в вас.

Правда возвращает контакт с действительностью. Она помогает прекратить самобичевание и сказать себе: со мной все в порядке. Проблема не во мне

Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Когда лучше не знать (или пока не знать)?

Есть случаи, когда правда может нанести вред, превышающий любую пользу. В такие моменты временное неведение — форма защиты, а не слабость.

1. Если вы на грани и не справитесь с новой болью

Депрессия, затяжной кризис, послеродовое истощение, утрата. Если вы и так балансируете на грани, знание об измене может окончательно выбить опору.

Иногда психика включает защиту: лучше не знать, чтобы просто выжить. Это нормально

Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

2. Когда есть ответственность за других

Если на вас — дети, родители, работа, пациенты или ученики, и вы знаете, что не выдержите сильной встряски — возможно, нужно отложить столкновение с правдой. Чтобы быть сильной ради тех, кто в вас нуждается.

3. Если измена — эпизод в прошлом, и все изменилось

Бывает, партнер оступился, но сделал выводы. Если отношения сегодня полны тепла, поддержки и искренности — иногда вскрытие прошлого может только разрушить настоящее.

4. Если вы не готовы уходить, даже зная

Финансовая зависимость, дети, религиозные установки — причин оставаться в отношениях, несмотря ни на что, может быть много. И если нет ресурса уйти, возможно, правда станет пыткой. Но будьте честны с собой: вы выбираете иллюзию. Это ваш выбор, но осознанный.

5. Если нет сил на конфликты и последствия

Порой просто не хватает сил на разговоры, истерики, дележ имущества, объяснения с детьми. Тогда неведение становится отсрочкой до того момента, когда вы сможете встать на ноги.

Как понять, что нужно именно вам?

Если вы задаетесь этим вопросом — значит, ваша интуиция уже чувствует, что что-то не так. Услышьте себя. Ответьте себе — честно, без оглядки на мнение подруг, родителей и даже психологов:

  • Что для меня важнее — стабильность или правда?
  • Что сейчас меня разрушает сильнее — сомнения или потенциальное знание?
  • Справлюсь ли я с тем, что узнаю?
  • Есть ли у меня поддержка и план, если все подтвердится?
  • Если решу уйти — смогу ли? А если остаться — выдержу ли повтор?

Истина как лекарство

Самое страшное — это не факт измены. Самое страшное — это жить с человеком, который годами лгал. Который ложился рядом и говорил, глядя в глаза: «Ты моя единственная». Ложь — вот где настоящая рана

Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Измена — не доказательство вашей «недостаточности». Если партнер предал — это его выбор, его слабость, его трусость. Не ваша вина. Но разобраться в этом — возможно, с помощью специалиста — важно. Чтобы не повторять тот же круг снова и снова. В долгосрочной перспективе, по наблюдениям специалистов, именно правда чаще становится началом исцеления.

Какой бы путь вы ни выбрали — знайте: вы не одна. Поддержка есть. И вы обязательно переживете это, став сильнее.

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