Неуверенные в себе неудачники: опасны ли для женщин ученики «пикап-гуру»

В Москве девушки массово стали обращаться в полицию из-за домогательств со стороны прохожих на центральных улицах города: в Китай-городе, на Тверской улице и Чистых прудах. Пострадавшие пишут в полицию похожие заявления, в которых указывают, что мужчины пытались познакомиться с ними в центре Москвы, а затем грубо нарушали личное пространство и трогали женщин за интимные места. Помимо девушек, домогательствам подвергались и несовершеннолетние девочки. Однако правоохранители считают, что оснований для привлечения к ответственности здесь нет. В СМИ же выяснили, что массовое нездоровое поведение со стороны мужчин — не случайность, а задания инфокоуча, который подобным образом пытался сделать из них «королей соблазнения». «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях произошедшего и выясняла с психиатром, насколько опасны для женской психики подобные инциденты.

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Что произошло

За последние дни участились случаи обращения женщин в полицию с заявлениями о домогательствах со стороны незнакомых мужчин в центре Москвы. В частности, инциденты происходят на Покровке, Тверском и Чистопрудном бульварах. Одна из пострадавших — 22-летняя Полина Хохлома — рассказала для Telegram-канала «Осторожно новости», что 22 июня в районе Китай-города двое мужчин подошли к ней познакомиться. Получив отказ, один из них начал домогаться ее на глазах у прохожих:

Он подошел очень близко, встал немного сзади, взял меня за ягодицы. Как мне показалось, он очень долго меня держал. Это не был просто шлепок. Он делал это до тех пор, пока я не среагировала. Потом он развернулся и пошел к другу, который это снимал.

Но, после того как девушка включила ответную съемку, мужчины разбежались. Девушка решила обратиться с заявлением в местное отделение полиции, где в это же время находилась другая пострадавшая с похожей историей. Однако правоохранители не проявили сочувствия к проблемам женщин, сказав, что «такие ситуации решаются по-другому», но все же заявление приняли.

Также в Китай-городе незнакомец начал приставать к еще одной девушке. 27-летняя Дарья проходила около станции метро «Китай-город», когда к ней подошел взрослый мужчина, схватил за ягодицы и предложил переспать. На резонный вопрос «Что ты делаешь?» мужчина ответил, что лишь «хотел испытать на себе новый опыт».

Жертвы инфогуру

Похожие сценарии домогательств — не случайность, а задания одного из тренеров по пикапу. Некий молодой человек по имени Алекс Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) организовал курсы, на которых учит мужчин искусству соблазнения и обольщения. В одном из заданий требовалось «подойти к 30 незнакомым женщинам на улице, познакомиться с ними и распустить руки».

Инфогуру уже давно прославился в интернете: еще в 2010 году он запускал тренинги, на которых обучал мужчин искусству раскрепощения при знакомстве с женщинами. И вот совсем недавно он запустил новый «Телесный тренинг» с заданиями, в рамках которых мужчинам нужно приставать к незнакомым женщинам.

Как это влияет на женщин

По мнению психиатра, кандидата медицинских наук Елизаветы Жестковой, подобные случаи домогательств можно считать сексуализированным насилием, что может сильно травмировать женщин.

Мало кому будет приятно, когда незнакомый мужчина вмешивается в твое личностное пространство, касается тебя, тем более в достаточно интимных местах. Это, по сути, можно назвать сексуализированным насилием, потому что ягодицы — это эрогенная зона для женщины. Более того, все люди разные, и среди женщин есть те, кто более чувствителен к этой теме, потому что в прошлом мог пережить сексуальное насилие. У них такие действия могут спровоцировать повторное переживание травмирующих событий (ретравматизацию), над которыми придется снова работать с психологом, — пояснила Жесткова.

Что можно сказать о таких мужчинах

Психиатр считает, что мужчины, которые записываются на подобные курсы и выполняют эти задания, нарушая личные границы женщин, — очень неуверенные в себе:

У них низкая самооценка, они не знают, как познакомиться с девушкой в реальной жизни, боятся отказов, поэтому и записываются на такие тренинги. Когда в интернете они видят харизматичных мужчин, готовых научить искусству обольщения, то становятся уверенными, что повторят их успех. Но на самом деле никакие курсы не научат их быть обаятельными, привлекательными, интересными для противоположного пола. Все это не более чем маркетинг.

Кроме того, подчеркнула врач, одно дело — пойти на курсы, а другое — совершать поступки, которые могут негативно сказаться на психике женщины. А значит, речь идет о людях, которые не способны сопереживать ближнему.

Такие мужчины не склонны к сопереживанию и эмпатии. Ни один человек, который хотя бы на секунду задумывается о чувствах другого, не станет выполнять такие задания, — считает Жесткова.

Но далеко не факт, что такие мужчины останутся одиночками, предупредила специалист.

Со временем они могут понять, что это были неверные поступки, и осознать свои ошибки. После чего и они смогут встретить девушку, с которой свяжут жизнь. Но какие отношения сложатся у них и будет ли этот союз крепкий — вопрос спорный, — заключила психиатр.

Между тем заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов посчитал поведение мужчин неприемлемым и предложил отправить их на принудительное лечение.