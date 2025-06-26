Как завести курортный роман: пять небанальных советов психолога

Лето — это не только арбузы, манго и рамбутаны, песок в чемодане и SPF 50. Это еще и такое особенное время, когда даже самые стойкие скептики вдруг начинают верить в судьбу, а одинокие сердца бьются чаще в ритме сальсы. Курортный роман — это не про поиск вечной любви, а про внутреннюю химию, легкость и пару искрящихся недель. Главное — не упасть в пафос и не забыть здравый смысл в номере отеля. Психолог Радмила Бакирова рассказала, как подойти к делу с умом.

Снимите не только офисный костюм, но и броню

Завести роман с морем и солнцем довольно легко, а вот с человеком — уже сложнее.

«Часто мешают установки вроде: "Я не в форме", "Все приличное уже разобрали" и "Мне вообще-то просто отдохнуть". Попробуйте отключить внутреннего критика и включить интерес. Не ждите чудес — просто будьте открыты новому, старайтесь получить удовольствие здесь и сейчас от самой жизни. Очки розовые надевать необязательно, но дать себе свободы, пожалуй, стоит», — объясняет эксперт.

Флиртовать — не значит планировать свадьбу

Многие боятся флирта как внезапной грозы в курортном городке: все это неожиданно и, кажется, за этим точно придет ответственность. Но легкий флирт — это больше как лимонад в жару: освежает, но ни к чему никого не обязывает. Главное — быть честными: если вы не настроены на «продолжение в нумерах», обозначьте это сразу. А если это ровно то, что вам хочется, не сдерживайте себя.

Выбирайте подходящее место

Очень хорошо озадачиться планированием путешествия еще дома. Тусовочные острова для вчерашних подростков — не лучший вариант, если вас укачивает от громкой музыки и малолетних барменов (и вы не видите себя в роли «пумы»). И наоборот: в йога-ретрите с тишиной до 22:00 шансов на роман тоже немного. Выбирайте локации, где вам комфортно: это повысит шанс встретить близкого по духу.

Слушайте не только сердце, но и здравый смысл

Даже если у него глаза невероятной красоты, как Эгейское море, спросите себя: это точно то, что вам нужно? Не местный ли гид с прописанным сценарием? Не застрянете ли вы потом в мессенджерах с трагичным диалогом из смайликов?

«Романтику никто не отменял, но пусть она будет без последующего курса у психотерапевта», — советует психолог.

Не теряйте голову: не сообщайте личные данные малознакомым людям, не соглашайтесь на поездки в незнакомые места без уверенности в безопасности, не оставляйте напитки без присмотра. Пользуйтесь средствами контрацепции — это не только про защиту от нежелательной беременности, но и о здоровье. Главное правило: легкость не означает беспечность.

Уезжайте красиво — как в кино

Курортный роман тем и прекрасен, что у него есть конец. И лучше, если он не будет сопровождаться истерикой в аэропорту. Попрощаться с легким сердцем — значит сохранить все теплое, что случилось. Иногда самое сильное чувство — то, что не затаскали по будням.