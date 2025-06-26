Психолог рассказал, как правильно отдохнуть во время отпуска

Как говорят специалисты, отдых - это не лень, а жизненная необходимость. Без него неизбежно наступает истощение - физическое, эмоциональное и интеллектуальное. Почему так важно уметь отдыхать, какие ошибки мы совершаем и как научиться по-настоящему восстанавливать силы, рассказал читателям "РГ" психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Дмитрий Клепинин.

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Как уверяет специалист, качественный отдых - это не только про восстановление сил, но и про профилактику хронического стресса, эмоционального выгорания, тревожных расстройств, депрессии. Ведь именно в периоды расслабления мозг обрабатывает полученную информацию, формирует новые идеи, находит творческие решения. Неслучайно выражение "утро вечера мудренее" - научный факт: после сна мысли яснее.

«Несмотря на очевидную важность отдыха, многие не умеют это делать правильно, — рассказывает психолог. — Например, после работы за компьютером смотрят сериалы, скроллят соцсети. Но важно чередовать активности так, чтобы отдых был действительно переключением, а не просто другой умственной нагрузкой. После работы в офисе лучше прогуляться на свежем воздухе или устроить физкульт-минутку - переключение должно быть с интеллектуальной нагрузки на физическую и наоборот».

Еще одна частая ошибка - "гибридный отдых", то есть ощущение, что человек всегда на связи. Даже в отпуске многие продолжают отвечать на рабочие письма, следить за новостями, думать о незавершенных задачах. Важно установить четкие границы: рабочее время - для работы, отдых - для себя. Психолог советует отключать уведомления на телефоне и использовать режим "Не беспокоить". Можно установить статус "В отпуске", договориться заранее с коллегами, что в период отдыха вы не сможете реагировать на их вопросы и звонки.

«Некоторые перфекционисты и трудоголики испытывают чувство вины, когда отдыхают. Кажется, что пока ты расслабляешься, "кто-то работает больше". Чаще напоминайте себе, что отдых - не роскошь, а элементарная и очень важная потребность. Без него страдают и ваша продуктивность, и здоровье», — добавил психолог.

И отметил, что умение отдыхать - это навык, который можно и нужно тренировать.

«Прежде чем выбрать способ отдыха, спросите себя: "Чего мне сейчас действительно хочется? В чем я нуждаюсь?" Иногда это может быть прогулка на свежем воздухе, иногда - тишина и одиночество, а иногда - встреча с друзьями. Учитесь распознавать свои истинные потребности. Если на первых порах сложно разделять работу и отдых, то запланируйте последнее как проект - внесите его в свой график и отнеситесь к нему так же серьезно, как к деловой встрече. Пусть это будет "свидание с собой" или "час тишины», — отметил Клепинин.

Психолог посоветовал чаще практиковать цифровой детокс: менять обстановку, открывать новые форматы отдыха, не сравнивать себя с другими.

Важно, что, относясь к отдыху осознанно и грамотно, мы демонстрируем пример детям. И дети вместе учатся планировать время, вовремя делать перерывы. Он напомнил, что семьям с детьми важно помнить, что детям сложнее следить за своим состоянием и вовремя заметить необходимость прерваться или переключиться. Особенно это касается эмоциональной сферы. Поэтому даже в разгар веселого праздника родителям важно наблюдать за состоянием ребенка и вовремя сделать пусть короткий, но перерыв - если дети играют в подвижные игры, можно предложить присесть и попить воды. Если долго играют в настольную игру - можно сделать пару упражнений, поменяться местами, сменить игру. Такие простые приемы помогут избежать переутомления.