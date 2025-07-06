Миф об исцеляющих отношениях: разбор психолога

Мысли о том, что кто-то в силах нас исправить звучат красиво. Образ идеального мужчины, который возьмет за руку, унесет из темноты и залечит все раны, — знаком, как детская сказка.

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Почему в реальности эта сказка слишком часто заканчивается разрушением, "Рамблеру" рассказала психолог Евгения Александрова.

Несуществующий идеал

Вера в «исцеляющего» партнера — это отказ от собственной внутренней опоры. Это когда женщина не хочет или не умеет быть для себя поддержкой и ищет кого-то, кто закроет все пустоты: спасет, обнимет, поднимет, докажет, что она достойна любви. И на первых порах это может даже сработать. Мужчина действительно дает тепло, заботу, уверенность. Но спустя время выясняется: ему не хватает сил быть чужой терапией. Да и в конце концов — он просто не обязан вас от чего-то спасать. Евгения Александрова Психолог, основатель школы семейных ценностей «Точка G»

Когда партнер становится костылем

Представьте человека с травмированной ногой. Вместо того чтобы ее лечить, он берет костыль — и опирается на него. Сначала — облегчение. Потом — привычка, а потом — зависимость. И чем дольше это продолжается, тем слабее становится собственная нога.

Это происходит в отношениях, где женщина ищет не любовь, а «лекарство». Она не знает, как быть одной, и терпит токсичного партнера. Не умеет справляться с тревогой и цепляется за того, кто хотя бы немного успокаивает. Не чувствует свою ценность и ждет, что ее докажет кто-то другой. Такой союз не исцеляет. Он только усиливает зависимость: эмоциональную, ментальную и, конечно же, финансовую. Евгения Александрова Психолог, основатель школы семейных ценностей «Точка G»

Измена: лучше узнать или не знать

Как исправить привычку

Перестать ждать спасения

Ни один человек не обязан быть вам терапевтом, родителем или жилеткой. Он может поддержать, но не исцелить. Это только ваша задача.

Начать строить внутренние опоры

Спросите себя: кто я? Чего хочу? Что дает мне уверенность, радость, интерес к жизни? На что я могу опереться внутри себя?

Отделить любовь от зависимости