"Тебе слабо": как нами управляют через самолюбие

В современном мире культ успеха превратился почти в новую религию. Быстрее, выше, сильнее — и, главное, громче.

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Мы действительно стремимся стать лучшей версией себя. И, к сожалению, именно это желание становится мощным рычагом, становится легко использовать наши слабости. О том, как распознать манипуляцию рассказал эксперт по публичным выступлениям и аргументации Никита Непряхин.

Ключевые сценарии

Существует два варианта таких манипуляций — оба играют на тщеславии и страхе быть отвергнутым. Первый — метод лести, возвеличивания буквально до небес. Манипулятор создает завышенные ожидания, превозносит наши таланты, уверяя, что никто, кроме нас, не справится с задачей. Ослепленные похвалами, мы бросаемся в дело с чрезмерным рвением, готовы идти на неоправданные уступки, лишь бы оправдать оказанное доверие. Такой подход, словно паутина, опутывает нас, заставляя трудиться в интересах манипулятора — часто в ущерб собственному благополучию. Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

Как заставить нас усомниться в себе

Второй сценарий — противоположный: подрыв уверенности. Манипулятор выражает сомнение, намекает на нашу некомпетентность, сравнивает с другими, подчеркивает слабости. Вместо похвалы — скепсис: «Не уверен, что у тебя получится», «Это тебе не по силам», «Говорят, ты с этим не справишься».

Так работает прием «на слабо» — он задевает самолюбие, провоцирует желание доказать обратное. Стремясь развеять сомнения и сохранить лицо, мы принимаем вызов — и совершаем поступки, на которые в обычной ситуации не пошли бы. Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

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Почему стоит обращать внимание на манипуляции

Оба приема — и чрезмерная похвала, и критика — являются мощными инструментами давления, использующими стремление человека казаться значимым. Особенно эффективно они работают в публичной обстановке, когда присутствие свидетелей усиливает страх унижения и желание избежать позора.