Сексолог объяснил, почему женщин тянет к социопатам

Согласно научным исследованиям, многих женщин тянет к обладателям так называемой темной триады: нарциссам, манипуляторам психо- и социопатам. Для них характерны беспринципность, цинизм и потребительское отношение к окружающим. Почему женщин привлекают мужчины–социопаты, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

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Как рассказал врач-психиатр, психотерапевт, сексолог Алексей Вилков, существует несколько причин, почему женщин часто привлекают психотизированные мужчины, в том числе социопаты.

«Во-первых, отношения с такими мужчинами на начальном этапе кажутся более интересными, яркими. Мужчины-социопаты продуцируют больше эмоций, кажутся более веселыми, энергичными и сексуальными. Отношения развиваются стремительнее, в них много драйва, адреналина и приключений», — объяснил эксперт.

Одновременно с этим такие мужчины могут казаться брутальнее и агрессивнее, заметил психиатр:

«Многим женщинам кажется, что с ними они будут под надеждой защитой. Они видят якобы сильного мужчину, и у них возникает иллюзия безопасности».

По его словам, у женщин также возникает желание заботиться о таком мужчине — это складывается из особенностей воспитания в детстве или подростковом возрасте.

«Например, если девушка-подросток страдала от гипоопеки и родители уделяли мало внимания или, наоборот, у них была чрезмерная гиперопека над дочерью. В таком случае у женщины возникает установка, что ей нужно спасти этого мужчину, перевоспитать его и защитить. Она уверена, что без нее он будет несчастным и пропадет, попадет в плохую ситуацию, поэтому ей нужно его опекать и спасать», — пояснил Вилков.

По мнению собеседника «ВМ», женщина романтизирует отношения с социопатом, она уверена, что негативные аспекты обойдут стороной их союз и она справится с любыми сложностями.

«Однако постепенно негативные моменты личности социопата начинают влиять на женщину. Агрессия, возбудимость и несдержанность мужчины всегда переходят на девушку. Она будет страдать от эмоционального и физического насилия, абьюза, нарушения личных границ. Эти проблемные и болезненные отношения принесут огромное количество негативных переживаний. Но часто в них формируется созависимость, поэтому женщине сложно их них выйти. Ей мешает сильная эмоциональная привязанность к возлюбленному», — заключил сексолог.

Большинство людей уже научились распознавать манипуляторов и стараются не иметь дел с нарциссами, но есть тип личности, который, по мнению некоторых психологов, распознать еще сложнее: темный эмпат. Что это за люди и какими отличительными чертами обладают, рассказала «Вечерней Москве» психолог Катерина Кузина.