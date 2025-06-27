Психолог Клепинин посоветовал гулять на свежем воздухе после работы в офисе

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Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Дмитрий Клепинин посоветовал гулять на свежем воздухе после работы в офисе.

Психолог дал совет офисным работникам
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«Несмотря на очевидную важность отдыха, многие не умеют это делать правильно. Например, после работы за компьютером смотрят сериалы, скроллят соцсети. Но важно чередовать активности так, чтобы отдых был действительно переключением, а не просто другой умственной нагрузкой», — заявил он в беседе с RG.RU.

По его словам, переключаться стоит с интеллектуальной нагрузки на физическую и наоборот.

Как считает Клепинин, ошибкой является так называемый «гибридный» отдых, когда человек всегда на связи, когда он, например, отвечает на рабочие письма во время отпуска. Эксперт советует установить границы для работы и отдыха.

Клепинин также рекомендует чаще практиковать цифровой детокс.

Ранее HR-специалист, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун в беседе с НСН назвала признаки эмоционального выгорания.