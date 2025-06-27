Эксперт объяснил, из-за чего люди начинают хуже думать в 40 лет

Эксперт Ершова: у 40-летних из-за стресса могут снизиться когнитивные функции
Снижение когнитивных функций, которое проявляется в забывчивости, проблемах с концентрацией и подбором слов в разговоре, может произойти уже в 40 лет из-за хронического стресса и ряда заболеваний. Лучшей профилактикой станут диспансеризация и здоровый баланс в работе и отдыхе, сообщила ТАСС эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет", кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник АО "Нейротренд" Галина Ершова.
Она указала на то, что нарушение когнитивных функций затрагивает память, внимание, скорость обработки мозгом информации и способность искать оптимальное решение задачи. Их состояние измеряется с помощью опросников, инструментальных методов (МРТ, ЭЭГ) и нейропсихологических тестов, где может использоваться специальная нейрогарнитура.
«Базовые признаки ухудшения на уровне повседневных задач ярко выражены в забывчивости, сложности с концентрацией внимания на объектах, замедленном мышлении, проблемах с подбором слов. В 40 лет такие нарушения встречаются редко, но могут произойти из-за хронического стресса, недосыпа, последствий малоподвижного образа жизни и неправильного питания», — сказала Ершова.
Эксперт также указала на то, что провоцирующими ухудшение когнитивных функций заболеваниями выступают гипертония, диабет и высокий уровень холестерина, поэтому диспансеризация "критически важна для раннего выявления таких нарушений".
У людей старше 50 лет снижение скорости обработки информации и забывчивость могут быть признаками естественного старения мозга, а также начальных стадий нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера), атеросклероза, диабета или последствий инсультов.
«В этом случае симптомы гораздо заметнее и выражены в частых провалах в памяти и трудности с планированием повседневных дел. Вероятность ухудшения когнитивных способностей зависит от регулярности интеллектуальных нагрузок и обследований. Для поддержания здоровья мозга требуется не так много: здоровый образ жизни, правильное питание, сон, разумные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, регулярные интеллектуальные нагрузки (освоение чего-то нового, решение нестандартных задач, тренировка памяти, внимания, речи, мелкой моторики) и внимательное отношение к своему физическому здоровью», — уточнила она.