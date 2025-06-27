Эксперт объяснил, из-за чего люди начинают хуже думать в 40 лет

Снижение когнитивных функций, которое проявляется в забывчивости, проблемах с концентрацией и подбором слов в разговоре, может произойти уже в 40 лет из-за хронического стресса и ряда заболеваний. Лучшей профилактикой станут диспансеризация и здоровый баланс в работе и отдыхе, сообщила ТАСС эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет", кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник АО "Нейротренд" Галина Ершова.

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Она указала на то, что нарушение когнитивных функций затрагивает память, внимание, скорость обработки мозгом информации и способность искать оптимальное решение задачи. Их состояние измеряется с помощью опросников, инструментальных методов (МРТ, ЭЭГ) и нейропсихологических тестов, где может использоваться специальная нейрогарнитура.

«Базовые признаки ухудшения на уровне повседневных задач ярко выражены в забывчивости, сложности с концентрацией внимания на объектах, замедленном мышлении, проблемах с подбором слов. В 40 лет такие нарушения встречаются редко, но могут произойти из-за хронического стресса, недосыпа, последствий малоподвижного образа жизни и неправильного питания», — сказала Ершова.

Эксперт также указала на то, что провоцирующими ухудшение когнитивных функций заболеваниями выступают гипертония, диабет и высокий уровень холестерина, поэтому диспансеризация "критически важна для раннего выявления таких нарушений".

У людей старше 50 лет снижение скорости обработки информации и забывчивость могут быть признаками естественного старения мозга, а также начальных стадий нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера), атеросклероза, диабета или последствий инсультов.