Психолог объяснила, как распознать пикапера

Интимные вопросы, повышенная тактильность и намеки на серьезные намерения на первой встрече выдают пикапера. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Елена Чеботарева.

«Ключевой маркер при знакомстве – неестественная уверенность и отсутствие искреннего волнения. Они используют стандартные приемы: неожиданные интимные вопросы, повышенные тактильные контакты при первой встрече, намеки на серьезные намерения – все, чтобы сбить с толку. Опытные пикаперы делают это искусно, играя на желании женщины верить в искренность. Важно: любые эмоциональные «качели» – циклы активного внимания и внезапного игнорирования – это инструмент создания зависимости», – рассказала Чеботарева.

Психолог добавила, что пикаперы также зачастую манипулируют самооценкой женщин.

«Пикаперы осыпают комплиментами, но параллельно принижают: «случайно» высмеивают качества женщины или подчеркивают собственное превосходство, создавая ощущение, что ей «невероятно повезло». Интересно, что их негласные «правила экологии» предписывают избегать влюбления жертвы и не соблазнять замужних – но это лишь минимизация последствий, а не этичность», – отметила Чеботарева.

Эксперт также призвала с осторожностью относиться к нежеланию мужчины вкладывать какие-либо ресурсы – будь то эмоции или деньги.

«Они не вкладывают ресурсы: время, деньги, усилия, эмоции. Не знакомят с близкими, не строят детальных планов. Даже подарки или ужины – минимальны и рассчитаны на жертв с меньшими ресурсами. Исключение – символическое внимание после интимной близости, чтобы женщина не чувствовала себя «использованной». Главный индикатор – дисбаланс вклада: если отношения держатся на ваших уступках, а партнер игнорирует потребности – это сигнал», – предупредила специалист.

Ранее сообщалось, что в Москве участились случаи обращений женщин в полицию с заявлениями о домогательствах со стороны незнакомых мужчин в центре города, которые действовали по призыву блогера и «пикап-тренера» Александра Кириллова (Алекса Лесли). Одним из заданий для участников тренинга коуча было схватить за бедра 30 незнакомок. СК возбудил против блогера уголовное дело о склонении к изнасилованию (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). После публичных обвинений Лесли написал, что такое поведение – «это не сексуальное домогательство и не преступление в России, а просто вариант наглого знакомства».