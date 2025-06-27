Психолог объяснил, как отличить болезнь от психосоматики

Психосоматические симптомы не поддаются медикаментозному лечению, рассказала психолог Галина Рейнталь. По ее словам, отличить психосоматическую природу недуга при признаках обычной простуды можно, проявив внимательность.

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«Как отличить обычную простуду от психосоматики? Прослеживается связь между началом или обострением заболевания и стрессовым событием или временем года. Лечение медикаментами не помогает полностью. Врачи не находят органических причин, но все равно болит, тянет, чешется. Если хоть один пункт актуален для вас, то симптом можно считать психосоматическим», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что если тело уже реагирует на заболевание, то нужно лечить именно его. Чтобы сохранить здоровье, лучше всего обратиться к психологу, который поможет решить психологические проблемы и восстановить эмоциональный фон, обнаружив психологические причины недуга.

Рейнталь отметила, что ВОЗ еще в 1950 году официально признала семь заболеваний с психосоматическим компонентом: астму, гипертонию и язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки, язвенный колит, ревматоидный артрит и тиреотоксикоз. Она подчеркнула, что сегодня этот список расширен: в него вошли мигрени, синдром раздраженного кишечника и аллергии, сообщает News.ru.

Со времен Гиппократа известно о постоянной связи психического состояния человека с его соматическим, то есть телесным благополучием. Не секрет, что любое соматическое заболевание отражается на психоэмоциональном состоянии человека. Такая же зависимость работает в обратную сторону: психическое состояние человека влияет на его физическую активность и соматическое благополучие. Как работает психосоматика, рассказал «Вечерней Москве» ведущий психиатр клиники «Аксона» Эдуард Холодов.