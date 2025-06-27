Опрос показал, насколько распространен «синдром самозванца» в Петербурге

Сразу 77% петербуржцев страдают «синдромом самозванца. Опрошенные заявили, что они часто чувствуют, что недостаточно компетентны для своей роли. Исследование провел сервис по поиску работы.

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21% респондентов не согласны с этим и никогда не сомневались в своем успехе, остальные затруднились ответить на вопрос.

Ранее результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что каждый третий россиянин уверен, что его квалификация полностью соответствует его должности и обязанностям на работе. Как уточняется в исследовании, уверенность в релевантности своих навыков выше у людей с высшим образованием и хорошим доходом.

Ранее Росстат провел опрос, результаты которого показали, что стресс на рабочем месте регулярно испытывают 11,4% работающих россиян. Это минимальный показатель с 2011 года.