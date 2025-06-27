Эксперт объяснил, как перестать бояться смерти

Страх смерти — одно из базовых и важных переживаний. Психолог Алена Никольская объяснила, что он служит для самосохранения и помогает ценить каждый день.

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По ее словам, осознавая неизбежность смерти, человек начинает жить более полно, не откладывая свою жизнь на потом. Ритм современного мира усиливает стресс и тревогу, вызывая страх физической угрозы, потери близких или имущества.

Психолог считает, что люди боятся не только умереть, но и жить, рисковать, сталкиваться с проблемами или не реализовывать мечты. Особенно остро это ощущается перед праздниками или важными датами.

По словам Никольской, страх смерти связан с перевернутым страхом жизни — боязнью потерять возможность попробовать что-то новое или не успеть реализовать планы. Чтобы избавиться от страха, важно понять, что происходит сейчас в жизни и есть ли реальная опасность. В случае травмы или потери близких необходимо обратиться к психологу.

«Страх смерти — это одна из базовых основ нашей жизни. Всего же их четыре: страх несовершенства мира, одиночества, страх смерти и отсутствие глобального смысла жизни. На них и основывается психотерапия», — уточнила специалист.

Основная составляющая этого страха, по мнению Никольской, — это неизвестность. Важно помнить, что жизнь продолжается через наших близких и потомков; смерть — часть Вселенной, и понимание этого помогает справляться со страхом, сообщает RuNews24.ru.

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