Психолог ответил, почему женщины любят тру-крайм и маньяков

Разбираемся, что движет возлюбленными преступников.

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«Чемпионат» запустил новый подкаст — «Спорт Крайм». В центре внимания — истории чемпионов, которые были участниками или соучастниками реальных преступлений. Это не просто пересказ их жизни со всеми мрачными подробностями, а попытка понять, что мотивирует спортсменов — настоящих и бывших — на чудовищные антирекорды. Кроме того, разбирая каждую новую историю, создатели подкаста исследуют самые разные социальные тренды.

Первый эпизод посвящён бывшему тяжелоатлету и эксперту-криминалисту, серийному убийце Сергею Ткачу. По степени жестокости и изобретательности он превзошёл Андрея Чикатило.

Но даже такая слава не помешала Ткачу устроить личную жизнь уже после приговора суда о пожизненном заключении. Сидя в тюрьме, он раздавал интервью, в том числе — для телешоу. Одно из них увидела жительница Ярославской области Елена. Девушка добилась краткосрочного свидания, во время которого получила предложение руки и сердца. В день свадьбы жениху было 64 года, невесте — 27 лет.

«Впервые увидела Сергея, когда мне было 16 лет, — рассказывала Елена в одном из интервью. — Смотрела передачу "Честный детектив" и не могла оторваться. Больше всего запомнилось, как он во время следственного эксперимента рассказывал про свои преступления. Все эти детали произвели сильное впечатление. На тот момент он показался мне самым страшным человеком, о котором я когда-либо слышала. И самым притягательным. С тех пор я больше ни на минуту не могла его забыть».

Фантазия о любви, которая спасает

Если верить статистике, женщины проявляют к тру-крайму намного больше интереса, чем мужчины. У этого феномена есть объяснение: во время просмотра такого контента происходит активная выработка адреналина и дофамина, но человек при этом находится в безопасности. Переживая стрессовые условия в зоне комфорта, мы тем не менее тоже приобретаем опыт и тем самым снижаем уровень тревоги в реальной жизни. Для женщин это особенно важно, потому что именно они чаще всего становятся жертвами маньяков.

А ещё некоторые женщины верят, что могут спасти преступника, изменить его установки, помочь ему.

«У этого феномена сложная психодинамическая природа, — объясняет Мария Игнатьева, психоаналитический психотерапевт и эксперт "Спорт Крайма". — У некоторых женщин, например, есть фантазия о трансформирующей силе любви. Безусловно это иллюзия, но она может иметь для человека очень большую значимость».

Ощущение исключительности

Когда мы видим человека, который нарушает все социальные нормы и табу, это может вызывать возбуждение, желание и определённое влечение к его исключительности.

«Такое парадоксальное ощущение — быть избранной настоящим чудовищем — вызывает чувство собственной исключительности, — объясняет Игнатьева. — Это может заметно поднимать самооценку. И здесь не так важно, с каким эмоциональным зарядом всё происходит — положительным или отрицательным. Всё равно на выходе получаем много сил и энергии».

Идентификация с агрессором

Когда человек отождествляет себя с источником угрозы, ему проще справиться со своими собственными страхами. Часто у женщин, которые увлекаются очень властными, даже жестокими людьми, был собственный печальный опыт — ситуация или ситуации, в которых они оказывались в роли жертв.

А дальше включается механизм, похожий на тот, который запускает стокгольмский синдром. И жертва в конце концов переходит на сторону агрессора. Это может быть и конкретный человек, и человек, похожий на него, или какой-то образ.

«Мы вообще живём в такое время, когда зло одновременно и демонизируют и романтизируют, — говорит Игнатьева. — Не надо далеко ходить — просто вспомните современных киногероев. Многие из них совершают не очень хорошие поступки, но парадоксальным образом мы им сочувствуем. Такие герои часто кажутся нам более объёмными, интересными, чем условно хорошие парни. Конечно, это влияет на то, как мы относимся к персонажам вроде Ткача, и на то, как некоторые женщины пытаются с ненависти переключиться на любовь».

Ещё три истории из жизни

История Сергея Ткача и его последней жены не уникальна. Так, один из самых известных серийных убийц Америки Тед Банди сделал предложение Кэролл Эн Бун прямо в зале суда. Она без раздумий ответила: «Да!». Хотя к тому моменту хорошо понимала — будущего мужа ждёт камера смертников. Его вина в убийстве 30 женщин была практически полностью доказана.

Свадьба состоялась в 1980 году, в 1981-м у Банди и Бун родилась дочь. Банди удалось познакомиться с малышкой и более того — провести вместе с ней пару «семейных вечеров», пока его приговор не приведён в исполнение. Сохранилось даже несколько фотографий, на которых Кэрол, Тед и их дочь улыбаются, позируя на фоне тюремной стены. Когда Банди казнили на электрическом стуле, его дочери было уже девять лет. Её дальнейшая судьба неизвестна.

Помощница юриста Розали Мартинес была ярой активисткой и всегда выступала за отмену смертной казни. В конце 80-х её привлекла история дальнобойщика Оскара Рей Болина. Тот обвинялся в убийстве трёх девушек. Преступления были совершены с особой жестокостью, поэтому ему грозила смертная казнь. Суд оправдал ожидания обвинителей. Но в исполнение приговор привели только в 2016 году. К тому моменту браку Оскара и Розали исполнилось 20 лет.

В середине 90-х в центре внимания оказалась и лав стори журналистки Дорин Лиой. Ее избранником стал Ричард Рамирес, которого признали виновным в 13 убийствах, пяти покушениях на убийство, 14 кражах со взломами и 11 актах сексуального домогательства, после чего закономерно приговорили к смертной казни. Ожидание казни растянулось на долгие годы, но Рамирес всё это время не скучал, а переписывался со своими многочисленными поклонницами. Самой активной из них оказалась как раз Дорин — она отправила Ричарду 75 писем за 11 лет и добилась предложения руки и сердца. Их брак продержался 17 лет, пока Рамирес не умер в тюрьме от печёночной недостаточности.

Ещё больше подробностей — в первом эпизоде «Спорт Крайма»

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