Психотерапевт назвал главный признак трудоголизма

Ключевым признаком трудоголизма являются навязчивые мысли о работе, заявил основатель Международного института психосоматического здоровья и преподаватель курса «КПТ» Сергей Мартынов.

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В разговоре с газетой «Известия» он отметил, что современные стандарты успеха в соцсетях создают иллюзию, будто счастье достигается только через постоянную занятость. При этом трудоголики не могут отключиться от работы даже вне офиса, используя её как способ избежать личных проблем и отдыха.

Ключевыми признаками трудоголизма являются навязчивые мысли о работе, чувство вины при отдыхе, пренебрежение личными потребностями и отношениями, подчеркнул эксперт. Физическими проявлениями становятся хроническая усталость, нарушение сна, раздражительность и психосоматические расстройства.

По его словам, трудоголизм приводит к серьёзным последствиям — от проблем со здоровьем до разрушения семьи. Особенно опасно профессиональное выгорание, когда человек не может отказаться от работы, даже если она перестала приносить удовлетворение.

Ранее HR-специалист, эксперт по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун в беседе с НСН назвала признаки эмоционального выгорания.