Психолог назвал простой способ снизить риск развода

Психолог Анна Джил Виттке заявила, что с помощью одного простого способа пары могут значительно снизить риск развода. Его она раскрыла в разговоре с изданием Cadena Ser.

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«Есть такие пары, которые считают, что разговаривать во время ссоры не стоит, потому что это приведет к еще большему конфликту», — отметила Виттке.

Однако она считает, что партнерам, напротив, необходимо практиковать регулярное уважительное общение.

По ее словам, разговоры действительно не всегда бывают эффективны, однако это происходит из-за того, что в них партнеры сосредотачиваются на критике друг друга. Это приводит к тому, что каждый из них начинает обороняться, а ситуация в итоге только усугубляется.

Виттке заверила, что вести диалог необходимо с позиции эмпатии, уважения и саморефлексии. Именно такое общение является одним из основных столпов для построения здоровых и длительных отношений, заключила специалистка.

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