Ученые выяснили, что помогает мыслить креативно

Короткий дневной сон может повысить способность к нестандартному мышлению и ускорить решение сложных задач. К такому выводу пришли ученые из Германии. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

© Газета.Ru

В эксперименте приняли участие 90 человек. Им предложили выполнить тест на выявление скрытых закономерностей — задание, которое можно было упростить, если заметить неочевидную структуру. После нескольких раундов участники отправлялись на 20-минутный отдых. Первая группа спала, в то время как другая оставалась в бодрствующем состоянии. За активностью мозга наблюдали с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

После перерыва 70% испытуемым удалось найти более быстрое решение задачи. Однако лучше всех справились те, кто достиг фазы неглубокого сна (стадия N2): среди них «прорыв» произошел в 85,7% случаев. В группе, не спавшей во время отдыха, этот показатель составил 55,5%.

Как предполагают исследователи, ключевую роль сыграл спектральный уклон ЭЭГ — параметр, связанный с глубиной сна и перестройкой нейронных связей. Он может способствовать повышению когнитивной гибкости.