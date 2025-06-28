Как просмотр видео с милыми собаками влияет психическое состояние

Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что пятиминутное видео с терапевтической собакой может снижать стресс почти так же эффективно, как личное общение. Статья опубликована в журнале Human-Animal Interactions.

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Более 1000 испытуемых поделили на две группы студенты и не студенты. Участникам предлагали не только смотреть, но и представить, что они гладят собаку, и размышлять о своих эмоциях.В обеих наблюдалось значительное улучшение самочувствия после просмотра видео с собаками.

«Наши результаты показывают, что даже виртуальная сессия может значительно снизить стресс независимо от возраста», — сказал доктор Джон-Тайлер Бинфета, руководитель исследования.

У студентов средний стресс упал с 3,33 до 2,53 баллов по пятибалльной шкале. У людей более старшего возраста снижение составило с 3,07 до 2,43. Интересно, что у женщин стресс снижался больше, чем у мужчин. При том, что до просмотра первые испытывали больший стресс.

Однако в исследовании не было контрольной группы, просматривающей видео без собак, поэтому другие факторы снижения стресса не были учтены.