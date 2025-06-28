Психологи назвали три главных способа расставания

Новое исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, проливает свет на то, какие стратегии люди используют для завершения романтических отношений. Ученые выявили три основных подхода и целых 45 конкретных способов сказать «мы должны расстаться».

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Три главных стратегии расставаний:

Дипломатичный подход — используется в 86% случаев. Это открытый разговор с объяснением причин, попытка сохранить дружеские отношения.

Тактика временного перерыва (24% расставаний). Предложение взять паузу в отношениях.

Избегание конфронтации (16%). Постепенное отдаление или внезапное исчезновение.

В первом этапе исследования участвовали 228 человек, которые описывали свои гипотетические сценарии расставаний. На втором этапе 392 человека оценивали вероятность использования каждого из 45 выявленных методов. Участники также проходили тестирование личностных черт.

Выяснилось, что доброжелательные люди реже используют тактику «холодного отдаления». Люди с «макиавеллистическими» чертами чаще прибегают к манипулятивным стратегиям — психопатические черты коррелируют с попытками переложить вину на партнера.

«Расставание — это универсальный, но болезненный опыт, который переживает большинство людей. Нас интересовало не почему, а как люди завершают отношения», — отмечает ведущий автор исследования Менелаос Апостолу из Университета Никосии.

Удивительно, но возраст, пол и большинство личностных черт практически не влияли на выбор стратегии расставания, признается Апостолу. Это позволяет предположить, что в основе способов расставания лежат универсальные социальные механизмы.

Исследователи предполагают, что эволюционно сложившиеся стратегии минимизации конфликтов помогают сохранить социальную репутацию и увеличивают шансы на новые отношения. Однако авторы отмечают культурную ограниченность выборки и необходимость дальнейших исследований.